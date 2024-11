Kurkuma-Fettuccine mit Paprika-Chili-Schafsfrischkäse

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Anja Wolff Rezeptautor/Rezeptautorin: Anja Wolff

Zutaten:

Für die Pasta:

200 g Weizenmehl z. B. Type 700

200 g Hartweizengrieß, fein gemahlen

1 kleines Stück Kurkumawurzel oder gemahlenes Kurkumapulver

Salz

Optional Olivenöl

Für die Sauce:

15 kleine schmackhafte Tomaten

1-2 Zucchini

3 rote Zwiebeln

1 EL Himbeeressig Knoblauch nach Geschmack

Eine Hand voll Zedernüsse, alternativ Pinienkerne

Paprika-Chili-Schafsfrischkäse nach Geschmack

Olivenöl zum Anbraten

Zubereitung:

Pasta:

Das Mehl, den Hartweizengrieß, das Kurkuma-Pulver, etwas Salz in einer Rührschüssel miteinander vermischen und gut verkneten. Es sollte ein formbarer Teig entstehen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche dünn ausrollen und in lange Streifen schneiden (oder die Nudelmaschine verwenden). Die Nudeln in leicht siedendem Wasser für 2-3 Minuten kochen.

Sauce:

Die Zwiebeln in kleine Schiffchen schneiden und mit etwas Olivenöl anbraten. Die Zwiebeln mit etwas Himbeeressig ablöschen. Die Zucchini in Spiralen schneiden und die Tomaten halbieren. Das Gemüse in Öl anbraten. Zuletzt den kleingeschnittenen Knoblauch kurz mit anschwitzen und mit dem Paprika-Chili-Schafsfrischkäse unterheben, die Pasta dazugeben und mit angerösteten Zedernüsse servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte