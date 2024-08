Weingartensalat mit Ziegenkäse

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Dorothea John Rezeptautor/Rezeptautorin: Dorothea John

Weingartensalat mit Feta SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Weingartensalat:

300g Rucola

Wildkräuter aus dem Weingarten/ Garten (Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, Liebstöckel, Kapuzinerkresse sowie Blüten wie Klatschmohnblütenblätter)

20 Esskastanien (1 Scheibe Butter und eine Prise Zucker zum kandieren)

1 Paprika

6 Tomaten

2 kleine Gurken

200g Ziegenfrischkäse

3 EL Rebknospen als Kapernersatz

Für das Dressing:

Olivenöl

Traubenkernöl

Aceto Balsamico

Kürbiskernöl

Leinöl

Senf

Eine Prise Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Salat und Kräuter gründlich waschen, schleudern und in kleine Stücke zupfen. In einer großen Schale die Salatsauce anrühren, zunächst die Öle mit Salz und Pfeffer und dem Aceto Balsamico verrühren, dann das Gemüse klein schneiden und mit der Sauce vermischen. Butter und Zucker in eine Pfanne erhitzen bis die Butter/Zuckermasse hellbraun ist. Dann die Esskastanien dazu geben. Immer wieder wenden, bis die Kastanien kross sind. Auf dem angerichteten Salatteller werden dann die fertigen Kastanien hinzugegeben. Den Käse fein über den Teller bröseln. Die Rebknospen und Blüten dekorativ auf dem Teller anordnen. Nach Bedarf abschmecken.

