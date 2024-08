Portionen: 6 Koch/Köchin: Dorothea John Rezeptautor/Rezeptautorin: Dorothea John

Artischocke mit Rosmarinkartoffeln und Mayonnaise SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Artischocken:

6 Artischocken

2 Esslöffel Essig

1 Stückchen Butter

Salz

Für die Spargelspitzen:

30 Spargelspitzen (weiß)

Für die Mayonnaise:

2 Eier

100 ml Olivenöl

1 Teelöffel

Senf

Salz, Pfeffer

Für die Kartoffel-/Süßkartoffelspalten:

12 Kartoffeln

2 Süßkartoffeln

1 gemahlene Chili

Olivenöl

Pfeffer

1 Zweig Rosmarin

Rotweinsalz (Meersalz mit wenigen 100ml Pinot Noir übergießen und trocknen lassen)

Zubereitung:

Kartoffel-/Süßkartoffelspalten:

Zuerst werden die Kartoffeln und Süßkartoffeln geschrubbt und in Spalten geschnitten. In einer gusseisernen Pfanne mit Öl, Rotweinsalz, Pfeffer und Chilipulver bei 180 Grad Umluft mit Grill 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Nach ca. 15 Minuten frische Rosmarinzweige mit den Kartoffeln vermischen und den Chili mit den Süßkartoffelspalten. Weiter backen, bis alles knusprig ist.

Artischocken:

Die äußeren Blütenhüllblätterspitzen der Artischocken werden mit einer Küchenschere abgeschnitten. Ebenso wird der Artischockenstiel mit einem Messer abgeschnitten und beiseitegelegt.

Die Artischocken werden dann in einen Topf mit kochendem Wasser gegeben und für ca. 10-20 Minuten (große Artischocken bis zu 40 Minuten) gekocht. In das Wasser kommt ein Schuss Essig und grobes Meersalz. Hebt man die Artischocke an einem Blatt an, und dieses löst sich von dem Artischockenboden, so ist die Artischocke fertiggekocht. Sobald sie gar sind, werden sie abgegossen und kopfüber in ein Sieb gelegt, sodass das Wasser abtropfen kann.

Der Spargel wird geschält und für 5-10 Minuten in Salzwasser, in welches ebenfalls ein Schuss Essig gegeben wird, gekocht, bis er weich ist, aber noch etwas Biss hat.

Mayonnaise:

Für die Mayonnaise werden die Eigelbe vom Eiweiß getrennt. Die Eigelbe werden mit einem Handrührgerät geschlagen. Währenddessen wird tröpfchenweise Olivenöl hinzugegeben, bis die Mayonnaise eine gute Konsistenz hat. Zum Schluss kommt eine Messerspitze Senf sowie eine Prise Salz und Pfeffer dazu.

In der Zwischenzeit sind die Artischocken etwas abgekühlt. Nun wird das „Stroh“ der Artischocke entfernt, sodass der Artischockenboden in der Mitte frei wird und die mit diesem verwachsenen fleischigen Artischockenblättern eine Schale bilden. Die Artischocken werden auf einen Teller mit der Öffnung nach oben gestellt und in die Mitte werden 1-2 Esslöffel der goldgelben Mayonnaise gegeben. Dann wird drum herum mit den Kartoffel- und Kürbisspalten sowie mit dem Spargel dekoriert und nun kann das Schlemmen losgehen.

