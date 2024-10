„Wilde Pflanzerl“ aus Hirschhackfleisch, Kartoffelsalat mit Löwenzahn und Pesto

Portionen: 6 Koch/Köchin: Christine Huber Rezeptautor/Rezeptautorin: Christine Huber

„Wilde Pflanzerl“, Kartoffelsalat mit Löwenzahn und Pesto SWR Melanie Grande

Zutaten:

Für die „Pflanzerl“ (Frikadellen) :

1 kg Hirschhackfleisch

2 TL Salz

2 Zwiebeln, fein geschnitten

2 Eier

40 g Butter

15 g Bärlauch

2 Knoblauchzehen, zerdrückt

1 TL Pfeffer

1 Prise Muskatnuss

Für die Zwiebelmarmelade:

1 kg rote Zwiebeln

150 g Rotwein

100 g Balsamicoessig, dunkel

40 g Öl zum Anbraten

40 g Zucker, braun

Salz & Pfeffer

Für den Kartoffelsalat :

1,5 kg kleine Kartoffeln, festkochend

300 g TK-Erbsen

2 TL Weißweinessig

2 Handvoll Löwenzahnblätter, in feine Streifen geschnitten

Salz & schwarzer Pfeffer

Für das Basilikum-Petersilien-Pesto:

300 ml Olivenöl

120 g Pinienkerne oder Sonnenblumenkerne

120 g Parmesan

40 g Basilikum

40 g Petersilie, plus etwas gehackter Petersilie zum Garnieren

4 Knoblauchzehen

Für die Schütteljohannisbeeren :

(Rezept für ca. 4-5 Gläser mit 200 ml Füllmenge)

750 g Johannisbeeren, rote

300 g Zucker

Zubereitung:

Pflanzerl:

Hackfleisch mit Salz bestreuen und mit angefeuchteter Hand gut durchkneten. Zwiebel und Bärlauch in der heißen Butter andünsten, abkühlen und zum Fleisch geben. Alle übrigen Zutaten daruntermischen und zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Ungefähr 130 g Fleisch zu einer Frikadelle (Pflanzerl) formen und von jeder Seite fünf Minuten in der Pfanne anbraten.

Kartoffelsalat/ Basilikum-Petersilien-Pesto:

Die Erbsen 30 Sekunden in kochendem Wasser blanchieren, in ein Sieb abgießen und abschrecken.

Die ungeschälten Kartoffeln etwa 20 Minuten kochen. Währenddessen das Basilikum mit Petersilie, den Pinienkernen, dem Parmesan und dem Knoblauch im Mixer fein zerkleinern. Das Olivenöl zugießen und untermixen, so dass ein flüssiges Pesto entsteht. Die Kartoffeln abgießen, halbieren und in eine Schüssel geben. Mit Pesto, Essig, den fein geschnittenen Löwenzahnblättern und den Erbsen mischen. In noch heißem Zustand nehmen sie mehr Geschmack an. Gründlich vermischen. Dabei ruhig auch die Kartoffeln leicht zerdrücken, damit sich die Aromen gut verbinden. Bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken. Optional mit Petersilie garnieren.

Zwiebelmarmelade:

Zwiebeln längs halbieren, in Streifen schneiden und in heißem Öl anbraten. Mit braunem Zucker karamellisieren und mit Balsamico ablöschen. Nach kurzer Zeit mit Rotwein ablöschen und bei niedriger Hitze so lange einreduzieren, bis sich eine Art Marmelade bildet. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schütteljohannisbeeren:

Die Johannisbeeren von den Rispen lösen. Die Beeren mit dem Zucker in einen großen Topf geben und eine halbe Stunde stehen lassen. Dann das Ganze erwärmen, zum Köcheln bringen und ca. 15 Minuten weiter köcheln lassen. Den Topf immer mal wieder schwenken/schütteln. Nicht umrühren, damit die Beeren nicht zerplatzen. Danach die Masse heiß in Einweckgläser füllen und schnell verschließen. Nach einiger Zeit sollten die Beeren gelieren.

Tipp:

Die Beeren passen sehr gut zu Schnitzel und Wildgerichten.

Die Beeren lassen sich gut mit Mayonnaise vermischen und als Dip auf den Teller geben.

Übersicht aller SWR Rezepte