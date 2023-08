Rohrnudeln mit Vanillesoße

Portionen: 4 Koch/Köchin: Sabrina Huber Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Huber

Zutaten:

Für die Vanillesoße:

½ l Milch

Mark von einer Vanilleschote

100 g Zucker

4 Eigelb

1 EL Mehl

Für die Rohrnudeln:

500 g Dinkelmehl

¼ Milch

1 Prise Salz

20 g Hefe

2 Eier

Johannisbeeren oder anderes Obst zum Füllen

150 g Butterschmalz oder Butter

3 EL Zucker und Butter für die Modl (Backform)

Zubereitung:

Vanillesoße:

Milch mit Vanillemark und Zucker aufkochen. In einer Schüssel die 4 Eigelb mit 1 EL Milch und 1 EL Mehl verquirlen. In die heiße Milch mit Schneebesen einrühren und unter Rühren auf dem Herd lassen bis die Soße eindickt.

Rohrnudeln:

In etwas vorgewärmte und gezuckerte Milch wird die Hefe aufgelöst und gehen gelassen. Nun fertigt man einen Vorteig, indem man dieses Gemisch in die Mitte des Mehles gibt und dort eine ½ h ruhen lässt. Danach gibt man die restliche warme Milch und das Salz hinzu.

Die Butter oder das Butterschmalz wird ein wenig erwärmt und die Eier hinzugegeben. Salz und Zucker dazu, gut durchrühren. Diese Masse gibt man ebenfalls zum Vorteig dazu. Den gesamten Teig schlagen oder mit der Hand kneten.

An einen warmen Ort stellen und gehen lassen bis er aufgeht. Pflaumengroße Stücke (als Hauptspeise knödelgroße Stücke!) vom Teig runterstechen mit Johannisbeeren etc. füllen und in eine Modl mit zerlaufenem Butterschmalz und den 3 EL Zucker geben. Für ca. 30 Minuten bei 180-200 Grad in den Backofen schieben.

