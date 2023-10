Portionen: 6 Koch/Köchin: Manuela Holtmann Rezeptautor/Rezeptautorin: Manuela Holtmann

Gebackene „Eifelmilde“ auf Kartoffelstampf und Möhrchen SWR Photo: Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Kartoffelstampf:

500 g mehligkochende Kartoffeln

10 g Salz

100 g Butter

150-250 ml Ziegenmilch

1-2 Msp. Muskat

2 Zweige Estragon

Für die Möhren mit glasierten Schalotten:

500 g Möhren

2 weiße Zwiebeln

30 g Butter

Salz, Pfeffer

Für die Eifelmilde:

3 Eifelmilde mit Weißschimmel (milder Ziegencamenbert)

Fett für die Auflaufform

Estragonblättchen

Zubereitung:

Kartoffelstampf:

Kartoffeln 15 bis 20 Minuten weich garen, pellen und mit einem Kartoffelstampfer stampfen (das geht auch mit Schale). Zerlassene Butter und die angewärmte Ziegenmilch (je nach gewünschter Konsistenz) unter den Kartoffelstampf rühren.

Mit Muskat würzen und mit Estragon (Blättchen abzupfen oder grob schneiden) unter den fertigen Kartoffelstampf heben.

Möhren mit glasierten Schalotten:

Möhren schälen und in Stücke schneiden und in wenig Wasser bissfest garen, Wasser abgießen. Die Zwiebeln schälen, in feine Würfel schneiden und in Butter leicht anrösten, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Möhren mit den glasierten Zwiebeln leicht verrühren und um den Kartoffelstampf anrichten.

Gegrillte Eifelmilde:

Die Eifelmilde mit Weißschimmel halbieren, so dass man zwei gleichgroße Taler hat und in eine leicht gefettete Auflaufform setzen, oder Backpapier verwenden.

Im Ofen auf der oberen Schiene mit Grillfunktion auf Stufe 2 für 8 bis 12 Minuten leicht anbräunen lassen und aus dem Ofen nehmen.

Mittig auf dem Kartoffelstampf anrichten und mit Estragonblättchen garnieren.

