Geflammter Hirseauflauf

Portionen: 6 Koch/Köchin: Barbara Grimm Rezeptautor/Rezeptautorin: Barbara Grimm

Zutaten:

Für den Hirseauflauf:

1L Milch

1EL Butter

3EL Zucker

1TL Salz

½ Zitronenschale gerieben

200g Hirse

1 Becher Sahne

Zucker als Topping zum flambieren

Für die Grütze:

265ml roter Traubensaft

1 1/2EL Speisestärke

3EL Zucker

190g frische Kirschen

190g frische Erdbeeren

190g Blaubeeren

190g frische Himbeeren

ein paar kleine Spieße Holz oder Metall

Minzblüten

je nach Jahreszeit kann man die Früchte variieren oder auf Tiefkühlfrüchte zurück Greifen

Zubereitung

Hirseauflauf:

1. Hirse in einen Sieb geben, abwaschen und abtropfen lassen.

2. Milch,Hirse, Butter, Zucker, Salz, geriebene Zitronenschale aufkochen.

3. Die Hitze reduzieren und 40 Minuten unter ständigem Rühren quellen lassen.

4. Sahne unterrühren und kurz durchziehen lassen.

5. Die Masse in kleine Schälchen füllen und etwas abkühlen lassen.

6. Den Zucker über der Masse verteilen, so dass die Hirse gut bedeckt ist.

7. Die Schälchen mit einem Flambierbrenner flambieren.

VORSICHT, die Schälchen werden heiß!

Rote Grütze:

1. Die Kirschen waschen, entsteinen und halbieren.

2. Die Erdbeeren waschen, je nach Größe halbieren oder vierteln.

3. Die Blaubeeren & Himbeeren vorsichtig waschen und ganz lassen.

4. Ein paar Früchte abwechselnd aufspießen zur Deko und kühl stellen.

5. 5EL Traubensaft mit der Speisestärke verrühren. Den restlichen Saft in einen nicht zu kleinen Topf geben und aufkochen lassen.

6. Die Saft-Speisestärkemischung zugeben und gut verrühren.

7. Kirschen, Erdbeeren und Blaubeeren zugeben und mit einem Rührlöffel unterrühren.

8. Wenn die Masse langsam dickflüssig wird vorsichtig die Himbeeren unterheben, kurz ziehen lassen und den Topf vom Herd nehmen.

9. Die fertige Rote Grütze in eine Schüssel geben und mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Haut bildet.

10. Abkühlen lassen

Teller anrichten:

Auf einen Teller die rote Grütze, den geflammten Hirseauflauf und den Fruchtspieß anrichten. Eine Minzblüte auf die rote Grütze dekorieren.

