Kässpatzen mit Kalbsfilet

Portionen: 4 Koch/Köchin: Sabrina Huber Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Huber

Zutaten:

Für das Kalbsfilet:

800g Kalbsfilet

2 EL Öl

Salbeiblätter

60 g Butter in kleinen Stücken

Pfeffer aus der Mühle

Salz

Für die Kässpatzen:

Für den Teig:

400g Dinkelmehl

4 Eier

¼ l Wasser (je nach Konsistenz des Teigs zugeben, kann auch etwas mehr oder weniger sein)

Salz



400-500g Käse (Mischung aus einjährig und halbjährig gereiften Bergkäse)



Für die Zwiebelschmelze:

5-6 Zwiebel

200 g Butter oder Butterschmalz



Zubereitung:

Kalbsfilet:

Pfanne mit Öl erhitzen. Bei heißem Öl hineinlegen und in 3-4 Minuten von allen Seiten anbraten, bis es schön goldbraun ist. Filet in eine vorgewärmte Form geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Butter und Salbeiblätter auf das Fleisch legen und in die Mitte des vorgeheizten Ofens bei 80 Grad stellen. Nach ca. 1,5 h sollte das Filet fertig sein.

Wer möchte kann auch ein Fleischthermometer zu Hilfe nehmen. Das Filet hat bei einer Kerntemperatur von 60 Grad den optimalen Garzeitpunkt erreicht.

Kässpatzen:

Aus Mehl, Eier, Wasser und Salz einen zähflüssigen Teig herstellen. Salzwasser zum Kochen bringen und den Teig mit Hilfe eines Spätzlehobels in das kochende Wasser hobeln. Gegarte Spätzle schichtweise abwechselnd mit dem geriebenen Käse, etwas Salz und Pfeffer in die vorgewärmte Schüssel geben.

Zwiebelschmelze:

Zwiebel in Ringe schneiden und langsam in der Butter bräunen. Am Ende über die Spatzen geben.

Passend ist Schnittlauch zum Garnieren

