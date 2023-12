Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Simone Gutting Rezeptautor/Rezeptautorin: Simone Gutting

Zutaten:

750 ml trockener Rotwein (evtl. mit etwas Traubensaft vermischen, ca. 1:1)

500 gr Gelierzucker

½ Zitrone

Je nach Belieben und Geschmack mit Zitronensaft (TL), Vanilleschote, Nelke oder Zimt verfeinern

4-6 kleine Weckgläser

Zubereitung:

Kleine Weckgläser heiß mit Spülmittel auswaschen und leicht abtropfen lassen. Wein in einen großen Topf geben, Saft einer halben Zitrone dazu pressen. Gewürz je nach Geschmack. Gelierzucker nach Packungsangaben hinzugeben.

Zusammen unter ständigem Rühren bei starker Hitze zum Kochen bringen. Nach Packungsangabe einkochen lassen.

Kurz vor Ende der Kochzeit eine Gelierprobe durchführen: Ein wenig Flüssigkeit auf einen Unterteller geben. Kurz in den Kühlschrank stellen. Nach kurzer Zeit sollte die Flüssigkeit fest werden. Ist dies nicht der Fall, Flüssigkeit auf dem Herd noch weiter kochen lassen.

Falls Schaum entstanden ist, diesen abschöpfen. Nach Ende der Kochzeit das Gelee in die Gläser füllen und verschließen.

Das ausgekühlte Weingelee für ein paar Stunden in den Kühlschrank stellen und fest werden lassen.

Übersicht aller SWR Rezepte