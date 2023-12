per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Simone Gutting Rezeptautor/Rezeptautorin: Simone Gutting

Tomaten-Zucchini-Risotto mit gegrillten Tomaten und frittierten Zucchiniblüten SWR Photo: Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für das Zucchini-Risotto:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

Olivenöl

500 g Risottoreis

200 ml Weißwein

1 l Gemüse- oder Hühnerbrühe

300 g passierteTomaten (idealerweise Ochsenherz)

6 große, feste Tomaten

2 kleine Zucchinis (oder 1 große)

100 g Frischkäse

200 g Käse (junger Gouda, gerieben)

Salz, Pfeffer, Chilipulver

Für die frittierte Zucchiniblüte:

6 Zucchini-Blüten

2 Eier

Salz

150 gr Mehl

150 ml Secco

Für die Deko / Beilagen:

Cherry-Rispen- oder Cocktail-Tomaten

Puderzucker

Zubereitung:

Zucchini-Risotto:

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen fein hacken und in Olivenöl anbraten. Den Risottoreis hinzugeben, kurz mitbraten, dann mit etwas Weißwein ablöschen (nicht den ganzen nehmen). Etwas Gemüsebrühe zugießen, rühren, bis der Reis die Flüssigkeit aufgenommen hat, wieder Gemüsebrühe zugießen. Damit fortfahren, dabei IMMER rühren! Es kann sein, dass etwas mehr oder etwas weniger als 1l Gemüsebrühe gebraucht wird, das hängt von der Reissorte ab.

In der Zwischenzeit die Tomaten mit dem Mixstab passieren. Sobald der Reis weich ist und nicht mehr viel Flüssigkeit benötigt, statt der Gemüsebrühe die passierten Tomaten hinzufügen. Der Reis sollte deren Flüssigkeit nicht mehr ganz aufnehmen, sodass er ein wenig in der Soße schwimmt.

Die Tomaten klein schneiden, die Zucchini grob raspeln, alles unter den Reis mischen. Mit dem Frischkäse und dem restlichen Wein verfeinern, den Käse unterrühren, sodass er die Soße ein wenig bindet. Zuletzt mit Salz, Pfeffer und Chili nach Geschmack abschmecken.

Deko/Beilagen:

Zwei Alternativen:

Variante a) Im Backofen: Tomaten mit der Messerspitze leicht anpieksen und mit etwas Puderzucker bestreuen. Tomaten (bzw. Tomaten-Rispen) ca. 10 Min. bei 200°C im Backofen bei Umluft mit Oberhitze grillen.

Variante b) Auf einer Herd-Grillplatte grillen: Diese mit Öl bestreichen und die glatte Seite der Grillplatte auf mittlerer bis hohe Stufe erhitzen. Dann auf mittlere Stufe stellen. Die ganzen Tomaten darauf geben und ab und zu umdrehen, damit sie gleichmäßig erhitzt werden, bis sie aufplatzen und weich sind (ca. 7 bis 8 Minuten). Die Hitze ggf. etwas anpassen.

Zucchini-Scheiben ebenfalls etwas grillen und als Deko mit anrichten.

Im „Secco“-Teig frittierte Zucchiniblüte:

Eier trennen und Eiweiß schlagen. Danach Mehl, Salz, Secco, Öl und Eigelb dazu geben. Umrühren – fertig.

Fett in einer Pfanne erhitzen (oder Fritteuse). Blüte in Teig tunken und anschließend im heißen Öl kurz ausbacken.

