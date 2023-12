Schichtdessert mit Weintrauben

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Simone Gutting Rezeptautor/Rezeptautorin: Simone Gutting

Zutaten:

Ca. 500 g Weintrauben, kernlos

250 g Quark

250 g Mascarpone

200 ml Schlagsahne

10 American Cookies

1 Pck. Vanillinzucker

100 gr Zucker

Zubereitung:

Sahne steif schlagen. Aus Quark, Mascarpone und Zucker eine Creme zubereiten und mit der Schlagsahne verrühren. Cookies grob zerbröseln. Trauben waschen und halbieren.

In eine große Schüssel oder in einzelne Gläser schichten. Dazu zuerst die Weintrauben in das Gefäß geben, darüber Creme verteilen, darauf die zerbröselten Cookies, danach noch einmal Trauben schichten und die restliche Creme. Zuletzt Brösel der Cookies darübergeben.

Übersicht aller SWR Rezepte