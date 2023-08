per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Marion Groß Rezeptautor/Rezeptautorin: Marion Groß

Crêpes mit Früchten an zweierlei Basilikumeis SWR SWR/megaherz Anne Deiß

Zutaten:

Für das Basilikumeis:

200 g Zucker

200 ml Wasser

80 g frisches Basilikum

2 Esslöffel Naturjoghurt

½ Becher Sahne

Limettensaft

Für die Crêpes:

50 g Butter

130 g Mehl

2 EL Zucker

250 ml Milch

Salz

2 Eier

Mandelplättchen

Zubereitung:

Basilikumeis:

Zucker mit Wasser köcheln lassen (ca. 10 Minuten) bis er sirupartig ist = Läuterzucker. Abkühlen lassen. Basilikumblätter waschen, trockentupfen und mit dem Zuckersirup fein pürieren. Sahne und Joghurt vermischen, den Basilikumsirup durch ein Sieb streichen und dazugeben, den Saft einer Limette untermengen und in eine Eismaschine füllen oder für mindestens 6 Stunden im Tiefkühlfach gefrieren lassen. Zwischendurch dann immer wieder durchrühren, damit die Eismasse schön cremig wird.

Crêpes:

Alle Zutaten in einer Schüssel mit dem Schneebesen verrühren, 30 Minuten quellen lassen.

In wenig Öl in einer Pfanne nacheinander zu Crêpes ausbacken. Auf einen Teller drapieren, mit Puderzucker bestreuen. Evtl. geröstete Mandelblättchen drüberstreuen. Mit Früchten garnieren.

Übersicht aller SWR Rezepte