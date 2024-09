Dinkelino-Salat dazu grüner Salat mit Hanföl Vinaigrette

per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Andrea Göhring Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Göhring

Dinkelsalat mit grünem Salat und Hanföl SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Salat:

250 g Dinkelino (geschliffener Dinkel)

500 ml Wasser

180 g Feta (oder als Alternative Bergkäse gewürfelt)

1 große Karotte

1 Bund Petersilie

½ Bund Frühlingzwiebeln

1 kleine rote Paprika

1 kleine gelbe Paprika

4 EL Essig

2 EL Olivenöl

2 EL Knoblauchöl (selbst angesetzt – dafür Knoblauchzehen halbieren, in ein Schraubglas legen und mit Olivenöl bedecken – 1 Tag ziehen lassen)

Für die Vinaigrette:

2 TL Senf

1 TL Honig

2 EL dunkler Balsamicoessig

2 EL Hanföl

2 EL Sonnenblumenöl

1 TL Kräutersalz

Pfeffer

1 EL getrocknete Salatkräuter

Für die Deko:

geröstete Hanfsamen (hierfür Hanfsamen in einer trockenen Pfanne rösten, bis sie leicht duften)

Blüten von Schnittlauch und Kapuzinerkresse

Gewürze:

Kräutersalz

frisch gemahlener Pfeffer

Kräuter der Provence und/oder italienische Kräuter

Chilipulver

Zubereitung:

Dinkelino:

Dinkelino in Wasser ca. 10-15 min. bissfest kochen.

Karotte raspeln, Paprika und Feta in Würfel schneiden, Frühlingszwiebeln in Ringe schneiden, Petersilie fein schneiden.

Aus den restlichen Zutaten ein Dressing anrühren.

Den Dinkelino abgießen und noch warm mit dem Dressing verrühren und die restlichen Zutaten dazu geben.

Abschmecken und durchziehen lassen. Vor dem Servieren nochmals abschmecken und ggf. nachwürzen.

Salat:

Salate waschen und trockenschleudern.

Für die Vinaigrette Senf und Honig in einer Schüssel kräftig verrühren, Balsamico dazu geben und kräftig unterrühren, Öle und Gewürze dazu geben und nochmals kräftig rühren, bis ein cremiges Dressing entsteht.

Salat und Dressing kurz vor dem Servieren miteinander vermischen.

Anrichten:

Auf einen großen Teller einen Servierring positionieren und diesen mit Dinkelino-Salat füllen, leicht andrücken. Grünen Salat drumherum anrichten und mit Hanfsamen und Blüten bestreuen. Servierring abziehen und servieren.

