Portionen: 4 Koch/Köchin: Andrea Göhring Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Göhring

Dinkelbratlinge, Ofenkartoffeln mit Kräuterquark und Linsensalat SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Dinkelbratlinge:

250 g Dinkel – frisch grob schroten

Ca. 250 ml Wasser

1 mittelgroße Zwiebel

1 Knoblauchzehe – gepresst

Etwas Bratöl

2 TL Kräutersalz, Pfeffer

Kräuter der Provence, Chili, geräuchertes Paprikapulver

1 gehäufter TL Senf

1 Ei

Evtl. etwas Paniermehl

Für den Kräuterquark:

500 Sahnequark

Kräutersalz, Pfeffer

1 EL Olivenöl

Kräuter aus dem Garten (Schnittlauch, Petersilie, etwas Liebstöckl, Zitronenmelisse, etwas Majoran, Schnittknoblauch)

Deko: Schnittlauchblüten, Kapuzinerkresseblüten

Für die Kartoffeln aus dem Ofen:

1 kg junge kleine Kartoffeln

4 EL Olivenöl + 1 EL für das Blech

Gewürze: italienische Kräuter, Rosmarie, frisch gemahlener Pfeffer, geräuchertes Paprikapulver, Chili

1-1 ½ EL Kräutersalz

Für den Linsensalat:

300 g Alblinsen

1 l Wasser

½ Bund Frühlingszwiebeln

2 mittelgroße Karotten

1 EL Bratöl

200 g TK-Erbsen (aufgetaut)

3 EL Wasser

3 EL dunkler Balsamicoessig

1 TL Senf

1 geh. TL Kräutersalz

Pfeffer aus der Mühle

1 EL getrocknete Salatkräuter

Zubereitung:

Kartoffeln:

Die Kartoffeln gut waschen (da sie mit Schale verarbeitet werden) und in eine Schüssel geben. Kleine Kartoffeln ganz lassen, etwas größere Kartoffeln halbieren, ganz große Kartoffeln vierteln, so dass die Stück alle etwa gleich groß sind.

Das Öl und die Gewürze (vorerst noch KEIN Salz) dazu geben und mit den Händen kräftig verteilen, damit alle Kartoffelstücke schön ummantelt sind. 1 Stunde bis ½ Tag durchziehen lassen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.

1 EL Olivenöl auf einem Backblech verteilen, die Kartoffeln kräftig mit Kräutersalz würzen, gut mischen und auf das Backblech verteilen.

Ca. 40 Min. backen (nach 35 Min. probieren und in 5 Minuten-Schritten nochmals probieren, bis die gewünschte Weichheit erreicht ist)

Linsensalat:

Linsen in ca. 15 Min. bissfest garen (immer wieder probieren und wenn sie „al dente“ sind abgießen).

Frühlingszwiebeln fein schneiden, Karotten schälen und in kleine Würfel schneiden oder grob raspeln. Beides in dem Bratöl ca. 5 Min. anschwitzen. Etwas abkühlen lassen und die Erbsen mit in die Pfanne geben und unterrühren. Aus den restlichen Zutaten ein Dressing herstellen.

Linsen und Zutaten aus der Pfanne dazu geben. Vorsichtig wenden, abschmecken und 1-2 Stunden ziehen lassen. Vor dem Servieren nochmals abschmecken.

Dinkelbratlinge:

Dinkel in eine Schüssel geben und so viel Wasser zugeben, dass er gerade bedeckt ist. Mindestens 30 Min. quellen lassen. Möhre und Zwiebel in feine Würfel schneiden und mit Knoblauch (gepresst) in etwas Bratöl anschwitzen, etwas abkühlen lassen und zu dem Dinkel geben. Restliche Zutaten zugeben und kräftig würzen. Die Konsistenz der Masse sollte weich, aber nicht flüssig sein – evtl. etwas Paniermehl dazugeben.

Mit den Händen Bratlingen formen und bei mittlerer Hitze in Bratöl von jeder Seite ca. 5 Min. braten. Hierbei vorsichtig vorgehen – auf eine Seite 2,5 Min. braten, vorsichtig wenden und von der anderen Seite nochmals 2,5 Min. braten.

Kräuterquark:

Quark mit Gewürzen und Olivenöl vermischen. Kräuter klein schneiden und unter den Quark rühren. In kleine Weck-Gläschen füllen und mit Blüten dekorieren.

Anrichten:

Auf einem großen Teller einen Servierring platzieren, Linsensalat einfüllen etwas andrücken. Das Weckgläschen mit dem Quark dazu platzieren. 3 Dinkelbratlinge und Ofenkartoffeln dazu legen. Servierring abziehen und servieren.

