Portionen: 6

Zutaten:

Für den Arepa-Maiskuchen:

2 Tassen Maismehl

3½ Tassen Vollmilch

2½ Tassen Kokosmilch

½ Tl Salz

½ Tasse Rosinen

4 Zimtstangen

1½ Tassen brauner Zucker

3 EL Butter

etwas Butter zum Einfetten der Backform

Für den Gorieha-Butterkekse (Zutaten für ein Blech):

1 kg Mehl

500 g Butterschmalz

1 Tasse Zucker

200 g Pistazien

Für den Pudding:

2 l Milch

2 Gläser Zucker

etwas Rosenwasser

etwas Safran

etwas Kardamon

5 EL Maismehl

etwas Milch zum Anrühren

150 g Pistazien

Zubereitung:

Arepa-Maiskuchen:

Auflaufform (2,5l) einfetten, den Backofen auf 175°C vorheizen.

Butter, Maismehl, Milch, Kokosmilch, Zimt und Zucker in einem großen Topf (3l) mit einem Spatel oder Kochlöffel vermischen. Mischung vorsichtig unter Rühren auf dem Herd bis zum Kochen erhitzen.

Jetzt die Hitze reduzieren und solange unter Rühren weiter erhitzen, bis der „Brei“ nicht mehr vom Kochlöffel fällt. Zimtstangen entfernen. Rosinen dazugeben.

Teig in die gefettete Auflaufform geben und 40 Minuten bei 175°C goldbraun backen. Auskühlen lassen und servieren.

Der Kuchen wird in der Dominikanischen Republik gerne schon zum Frühstück oder am Nachmittag mit Kokosmilch serviert.

Gorieha-Butterkekse:

Butterschmalz und Zucker verrühren, Mehl dazugeben. Den Teig ca ½ Stunde kalt stellen. Den Teig ausrollen und kleine Hörnchen formen. Pistazien auf den Hörnchen verteilen. 5- 7 Minuten bei mittlerer Hitze (ca. 150 °C) goldbraun backen.

Diese Kekse werden in Syrien zu allen Festen, besonders aber zum Zuckerfest gebacken.

Pudding:

Milch und Zucker in Topf zum Kochen bringen. Rosenwasser, Safran, Kardamon dazugeben. Maismehl mit etwas Milch anrühren und in den Topf mit Milch geben. Rühren, bis die Masse fest wird. Pudding in Schale(n) geben und auskühlen lassen. Mit Pistazien garnieren.

Dieser Pudding ist ein beliebter Nachtisch bei allen Menschen aus Afghanistan und auch bei den Menschen im Interkulturellen Garten in Lahr.

