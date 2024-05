Portionen: 6 Koch/Köchin: Sugirtha Navarathinam Rezeptautor/Rezeptautorin: Sugirtha Navarathinam

Tamilische „Masala Vada“, Bohnensalat und Kochbananenbällchen WDR

Zutaten:

Für die Masala Vada:

½ Tasse Chana Dal ( Gelbe Linsen)

1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt

1 grüne Chili entkernt, fein gehackt

1 Stück Ingwer, feingehackt oder gerieben

4-5 Curryblätter, fein gehackt

2-3 EL Korianderblätter

Salz nach Geschmack

Öl zum Frittieren

Für den Bohnensalat:

500g Buschbohnen

Bohnenkraut, frisch oder getrocknet

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

wahlweise 50 g Speck gewürfelt

½ Dose passierte Tomaten

Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Maggi

Olivenöl zum Anbraten

Essig

Für die Kochbananenbällchen:

2 Kochbananen

etwas Salz

200 g gewürfelter Gouda

Ketchup nach Wunsch

Öl zum Ausbacken/ Frittieren

Zubereitung:

Masala Vada:

Linsen waschen und 2 h einweichen, dann abtropfen lassen. ¾ der Linsen mahlen (mittelgrobe Textur), Rest aufheben.

Zu den gemahlenen Linsen die übrigen Zutaten, auch die ganzen Linsen, dazugeben und gut vermischen. Falls die Mischung zu trocken ist, etwas Wasser dazugeben – falls zu nass, etwas Reismehl oder Mehl dazugeben.

Handflächen mit Öl einfetten und Masse in 7-8 Portionen aufteilen. Vadas formen: runde zitronenartige Form. Öl in Fritteuse auf mittlere Temperatur erhitzen und die Vadas darin goldgelb frittieren. Auf Papier abtropfen lassen.

Masala Vadas werden traditionell heiß zu Tee oder Kaffee gegessen.

Bohnensalat:

Bohnen in Salzwasser mit Bohnenkraut bissfest kochen. Zwiebel, Knoblauch schälen, klein würfeln und in Öl andünsten – wahlweise mit Speck. Passierte Tomaten dazugeben und aufkochen lassen.

Gekochte Bohnen (in mundgerechten Stücken) dazugeben. Würzen mit Pfeffer, Salz, etwas Bohnenkraut (fein geschnitten), etwas Essig und wer will mit Maggi. Mischen und etwas ziehen lassen vor dem Servieren.

Der Salat schmeckt auch am nächsten Tag gut, weil er dann richtig durchgezogen ist.

Kochbananenbällchen:

Kochbananen mit etwas Salz etwa 7 Minuten kochen. Die weichen Kochbananen zu einem Püree zerdrücken.

Kleine Kugeln mit einem Stück Käse in der Mitte formen. Die Bananenbällchen in heißem Öl ausbacken. Nach Wunsch mit Ketchup servieren.

Bananenbällchen werden in der Dominikanischen Republik gerne als Fingerfood bei Geburtstagen, Partys gegessen. Man ist sie auch als Beilage wie Kroketten oder Empanadas

