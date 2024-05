Portionen: 6 Koch/Köchin: Sugirtha Navarathinam Rezeptautor/Rezeptautorin: Sugirtha Navarathinam

Fingerfood auf tamilische Art WDR

Zutaten:

Für die Füllung:

2 große Kartoffeln

½ Zwiebel

½ Knolle Fenchel

½ TL Senfkörner

1 Kardamon

1 Curryblatt

½ TL Kurkuma

½ TL Currymischung

etwas Öl

100 g Hähnchenbrust

Für den Teig:

1 Tasse Mehl

Salz

lauwarmes Wasser

1 Tasse Paniermehl

1 Eiweiß

Öl für die Friteuse

Zubereitung:

Zuerst die Kartoffeln mit der Schale weichkochen. Teig aus Mehl, Salz, Wasser kneten und 10 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Inzwischen Zwiebeln und Fenchel klein schneiden und in Öl anbraten. Senfkörner, Kardamon, Curryblatt, Kurkuma, Currypulver dazu geben. Hühnerbrust kleinschneiden, dazugeben und anbraten. Zum Schluss die geschälten, gekochten und gewürfelten Kartoffel untermischen.

Teig ausrollen und in 6 Quadrate schneiden. In die Mitte die Füllung geben, die Seiten einfalten, danach rollen. Seiten mit Eiweiß einstreichen, einrollen und dann in Paniermehl rollen und frittieren.

Dieses Fingerfood wird gerne am Nachmittag mit Tee gegessen. Kaffee mit Kuchen, so wie in Deutschland, kennt man in Sri Lanka nicht

