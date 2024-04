Koch/Köchin: Kai Judith Wetzel Rezeptautor/Rezeptautorin: Kai Judith Wetzel

Eton Mess, Devil's Delight und Sticky Toffee Pudding

Zutaten:

Zutaten für Eton Mess (für 6 Portionen):

1000 g Erdbeeren oder Himbeeren

100 g Zucker

1 EL Zitronensaft

150 g Baiser

300 g Sahne

100 g Mascarpone

1 TL Vanilleextrakt

1/4 TL Salz

Für den Butterscotch Devil's Delight (für 4 Portionen):

45 g Butter

150 g Muscovadozucker

450 g Sahne

350 g Milch

3 EL Stärke

2 EL Whisky

1 Vanilleschote

1 Prise feines Meersalz

Für den Sticky Toffee Pudding (für 8 Portionen):

60 g Butter, weich und ungesalzen, plus etwas mehr für die Formen

125 g Mehl Typ 405, plus etwas mehr für die Formen

70 g Datteln, entkernt und fein gehackt

180 ml Wasser

¼ TL Natron

1 ¼ TL Backpulver

½ TL Salz

155 g Brauner Zucker

2 Eier

2 TL Vanilleextrakt

Für die Karamellsauce :

60 g Butter

155 g Vollrohrzucker

180 g Sahne

2 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

Zubereitung:

Eton Mess:

Erdbeeren waschen, trocknen und das Grün entfernen. Je nach Größe halbieren oder vierteln und mit 75 g Zucker in einer Schüssel vermischen. Ein Drittel der gezuckerten Erdbeeren beiseite stellen.

Zwei Drittel der Erdbeeren in einen Topf geben und auf mittlerer Stufe zum Köcheln bringen. Die Beeren sollen dabei Saft ziehen. Für ca. 15-20 Minuten köcheln, bis sie weich werden und zu einem dickflüssigen Kompott werden. Abkühlen und Zitronensaft untermischen.

Baiser grob zerbröckeln. Sahne, Mascarpone, 25 g Zucker, Vanilleextrakt und Salz leicht aufschlagen. Sahne, Baiser und Erdbeeren in dieser Reihenfolge abwechselnd in Gläser schichten. Mit einem ganzen Baiser und einer hübschen ganzen Erdbeere verzieren und sofort servieren. Der Baiser weicht sonst durch.

Butterscotch Devils Delight:

Die Butter würfeln. 30 g Butter in einem Topf erhitzen, bis sie zu rösten beginnt und eine goldbraune Farbe annimmt. Muscovadozucker und etwas Meersalz gut einrühren. Vom Herd nehmen und 150 g Sahne unterrühren.

In einer Schüssel die Stärke in 50 ml Milch glatt rühren. Stärke-Mischung in die Butter-Zucker-Masse rühren. 300 ml Milch nach und nach zugießen. Alles zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze langsam zum Kochen bringen. Unter Rühren 3 Minuten köcheln bis die Masse andickt. Topf vom Herd nehmen.

Restliche Butter, Mark der Vanilleschote und einen Esslöffel Whisky einrühren.

Butterscotch-Masse in eine Schüssel füllen, und die Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Haut bildet. Die Masse abkühlen lassen.

300 g Sahne steif schlagen, einen Esslöffel Whisky unterrühren und Whisky-Sahne vorsichtig unter die abgekühlte Butterscotch-Masse heben. Die fertige Creme auf 4 Dessertgläser verteilen und 2 Stunden kalt stellen. Nach Wunsch mit Sahne oder Kakaonibs verzieren.

Sticky Toffee Pudding mit Karamellsauce:

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Acht ofenfeste Förmchen (für ca.120 ml ) einfetten, mit Mehl ausstäuben und auf ein Backblech stellen.

Datteln, Natron und 180 ml heißes Wasser in eine kleine hitzebeständige Schüssel geben und 10 Minuten ziehen lassen.

Mehl, Backpulver und Salz in eine Schüssel geben und gut vermischen. Butter und braunen Zucker in einer großen Schüssel mit dem Handrührgerät schaumig rühren. Nach und nach die Eier dazugeben und unterrühren, dann auch den Vanilleextrakt dazugeben. Die Mehlmischung dazugeben und mit einem Holzlöffel unterrühren, bis alles gut vermischt ist. Die Dattelmischung samt Wasser dazugeben und vorsichtig unterrühren, bis eine eher dünnflüssige Masse entsteht.

Die Masse auf die Förmchen verteilen. Diese sollten etwa zu zwei Dritteln gefüllt sein, keinesfalls mehr. Die Puddings 20 Minuten backen. Stäbchentest machen.

In der Zwischenzeit für die Sauce die Butter in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze schmelzen. Vollrohrzucker und Sahne dazugeben und unter Rühren etwa 5 Minuten sanft köcheln lassen, bis eine dickflüssige, klebrige Sauce entsteht. Vanilleextrakt und Salz unterrühren.

Die Puddings aus dem Ofen nehmen, etwa 5 Minuten abkühlen lassen und auf Teller stürzen. Auf jeden Pudding einen großzügigen Löffel Karamellsauce geben und sofort servieren.

