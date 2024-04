Portionen: 4 Koch/Köchin: Kai Judith Wetzel Rezeptautor/Rezeptautorin: Kai Judith Wetzel

Frische Knudeln in Speck und Zwiebeln WDR

Zutaten:

500 g Mehl (Typ 405 )

3 Eier

80 ml Milch

ca. 100 ml Mineralwasser

sehr kleiner Schuss Essig

75 g Speck

2 Zwiebeln

3 EL Butter

Salz, Pfeffer

Handvoll glatte Petersilie, grob gehackt

Zubereitung:

Mehl mit Eiern, Milch, Mineralwasser und einem Schuss Essig in der Küchenmaschine oder dem Handrührer zu einer zähen Masse verrühren. Der Teig sollte zäh vom Haken fallen.

Mit zwei Löffeln Knudeln formen und in kochendem Wasser garen. Wenn sie an der Wasseroberfläche schwimmen, sind die Knudeln gar. Mit dem Schaumlöffel aus dem Wasser in die vorbereitete Pfanne geben.

In der Pfanne die Butter erhitzen, Zwiebeln und Speck anbraten. Die Knudeln zugeben und mit der gehackten Petersilie servieren.

