Gruß aus der Küche: Kartoffelbrötchen mit Schnittlauch-Creme und Zitronenbutter

Portionen: 6 Koch/Köchin: Petra Wichert Rezeptautor/Rezeptautorin: Petra Wichert

Zutaten:

Für die Kartoffelbrötchen:

350 g Kartoffeln

2 TL Salz

1/2 EL Trockenhefe

60 ml Kochwasser

1 EL Salz

1 EL Olivenöl

130 g Vollkornmehl

200 g Mehl (Typ 405)

Für die Schnittlauch-Schmandcreme:

1 klein gehackte Frühlingszwiebel

1 großer Bund Schnittlauch

300 g Schmand

100 g saure Sahne

1 TL Mayonnaise

Salz & Pfeffer

Für dei Schnittlauch-Zitronenbutter:

250 g Butter, weich

1 Bund Schnittlauch (gehackt)

1 Knoblauchzehe

Salz

Zitrone, Menge nach Geschmack

Schnittlauchblüten als Deko

Zubereitung:

Kartoffelbrötchen:

Die Kartoffeln schälen und würfeln. In Wasser mit 1 TL Salz weich kochen. Abgießen und dabei 60 ml Wasser auffangen. Kartoffeln gut ausdampfen lassen. Dann gut zerdrücken und in eine Knetschüssel geben.

Die Trockenhefe in das 60 ml handwarme Kochwasser geben und kurz quellen lassen.

Olivenöl und Hefewasser unter die zerdrückten Kartoffeln arbeiten. Vollkornmehl, Mehl und 1 TL Salz vermischen und dazu geben. 3 Minuten langsam, dann 12 Minuten mit mittlerer Geschwindigkeit kneten. Nicht (!) zu früh zusätzliches Wasser beigeben. Der Teig ist eher feucht, sollte jedoch nicht zu sehr kleben. Wenn nötig, noch weiteres Mehl oder Wasser unterarbeiten. Die Schüssel nun abdecken und den Teig eine halbe Stunde gehen lassen.

Teig in nach Belieben große Stücke schneiden. Jedes Teigstück zuerst zu einer Kugel formen, diese dann zu einer Scheibe plattdrücken. Die Scheibe vom oberen Ende her zu sich einrollen, dabei bei der letzten Umdrehung das noch freie Teigende leicht zu sich her ausziehen und die Kante mit Mehl bestäuben.

Die Brötchen mit dem „Saum“ nach unten auf ein großzügig bemehltes Tuch legen und mit einem Tuch abdecken. Nun nochmals alles 1/2 Std. gehen lassen.

Währenddessen den Backofen auf 185 °C -190 °C aufheizen. In den heißen Backofen schieben und ca. 40 Minuten backen.

Die Brötchen sollen hohl klingen, wenn man sie zur Probe von unten her beklopft. Dann mindestens 20 Minuten mit dem Anschneiden warten.

Schnittlauch-Schmandcreme:

Frühlingszwiebel und Schnittlauch kleinschneiden, mit den anderen Zutaten vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schnittlauch-Zitronenbutter:

Alle Zutaten mit dem Pürierstab pürieren und mit Salz & Zitronensaft abschmecken. Butter kalt stellen, bis sie sich zu Kugeln rollen lässt. Mit den Händen zu kleinen Kugeln rollen und nach Wunsch in Schnittlauchblüten (fein gehackt, ein paar nicht so fein) wälzen.

