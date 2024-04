per Mail teilen

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Axl Jansen Rezeptautor/Rezeptautorin: Axl Jansen

Zutaten:

3 reife Mangos, geschält, in Stücke geschnitten und gefroren

100 g Zucker (oder nach Geschmack)

Saft von 1-2 Limetten oder Zitronen (je nach Geschmack)

1 Vanilleschote oder 1 Teelöffel Vanilleextrakt

Optional: Eine Prise Salz

Zubereitung:

Stellen Sie sicher, dass die Mangostücke bereits geschält, in Stücke geschnitten und gefroren sind. Wenn Sie frische Mangos verwenden möchten, schälen und schneiden Sie sie in Stücke und frieren Sie sie mindestens 2-3 Stunden ein, bevor Sie mit dem Rezept fortfahren.

Schneiden Sie die Vanilleschote der Länge nach auf und kratzen Sie das Mark heraus. Fügen Sie das Vanillemark oder den Vanilleextrakt mit dem Zucker in den Mixer und Mixen sie das Ganze zu Pulver. Geben Sie die gefrorenen Mangostücke in den Mixbehälter des Thermomix.

Fügen Sie den Limetten- oder Zitronensaft und eine Prise Salz hinzu (wenn Sie möchten).

Mixen Sie die gefrorenen Mangostücke auf hoher Stufe (Stufe 10) für etwa 30-45 Sekunden oder bis die Mischung eine cremige Sorbetkonsistenz erreicht hat. Je nach Konsistenz können Sie die Mischzeit anpassen.

Probieren Sie die Mischung und passen Sie die Süße oder Säure nach Ihrem Geschmack an, indem Sie mehr Zucker oder Limetten-/Zitronensaft hinzufügen. Mixen Sie gegebenenfalls erneut, um alles gut zu kombinieren.

Gießen Sie die cremige Mango-Sorbet-Mischung in einen gefrierfesten Behälter und stellen Sie sie für mindestens 2-3 Stunden oder über Nacht in den Gefrierschrank, damit sie fester wird.

Vor dem Servieren nehmen Sie das Mango Sorbet etwa 10-15 Minuten vorher aus dem Gefrierschrank, damit es leichter zu portionieren ist

Übersicht aller SWR Rezepte