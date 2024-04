Kohlrabi-Carpaccio und Saltimbocca vom Grill mit Bohnen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Axl Jansen Rezeptautor/Rezeptautorin: Axl Jansen

Kohlrabi-Carpaccio und Saltimbocca vom Grill WDR

Zutaten:

Für das Kohlrabi-Carpaccio:

2 Kohlrabi

Saft einer halben Zitrone

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL gehackte frische Kräuter (z.B. Petersilie, Schnittlauch, Basilikum)

Parmesan-Käse (optional)

Für die weiße Mehlschwitze:

2 EL Butter

2 EL Mehl

1 Tasse Milch

Für die Saltimbocca:

6 dünne Kalbsschnitzel

6 Scheiben Schinken

12 frische Salbeiblätter

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL Olivenöl

Zahnstocher

Für die Bohnen:

500 g grüne Bohnen (oder eine Bohnenmischung nach Wahl)

2 EL Olivenöl

1 Schalotte fein gehackt

Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Schälen Sie den Kohlrabi und schneiden Sie ihn in dünne Scheiben. Topf mit Wasser zum Kochen bringen und die Kohlrabi-Scheiben hinein geben. Ca. 2-3 Minuten kochen, bis die Scheiben zart, aber noch bissfest sind. Dann in ein Sieb geben und sofort mit kaltem Wasser abschrecken, um den Garvorgang zu stoppen.

Für die weiße Mehlschwitze: In einem kleinen Topf schmelzen Sie die Butter bei mittlerer Hitze. Fügen Sie das Mehl hinzu und rühren Sie es gut um, bis eine glatte Paste entsteht. Gießen Sie langsam die Milch ein, während Sie kontinuierlich rühren, um Klumpen zu vermeiden. Lassen Sie die Mischung köcheln, bis sie eindickt und eine cremige Konsistenz hat.

Gießen Sie die weiße Mehlschwitze vorsichtig über das Kohlrabi-Carpaccio. Lassen Sie das Gericht für etwa 10-15 Minuten ziehen, damit sich die Aromen gut vermischen können. Servieren Sie das Kohlrabi-Carpaccio mit der weißen Mehlschwitze als Vorspeise oder Beilage. Sie können es mit frischem Brot oder Baguette servieren.

Entfernen Sie die Enden der Bohnen und blanchieren Sie sie in kochendem Wasser für ca. 2-3 Minuten, bis sie bissfest sind. Sofort in Eiswasser abkühlen, um die Farbe zu erhalten. Abtropfen lassen und beiseite stellen.

Nun die Kalbsschnitzel leicht klopfen, um sie gleichmäßig dünn zu machen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie auf jede Schnitzel- oder Brustscheibe eine Scheibe Prosciutto und 2 Salbeiblätter. Wickeln Sie sie fest um das Fleisch und befestigen Sie sie mit Zahnstochern, um sicherzustellen, dass sie zusammenhalten.

Erhitzen Sie den Grill auf mittlere bis hohe Hitze und ölen Sie das Grillrost leicht ein. Legen Sie die Saltimbocca-Päckchen auf den heißen Grill und grillen Sie sie etwa 3-4 Minuten pro Seite oder bis sie gut durchgegart und der Schinken knusprig ist.

In der Zwischenzeit erhitzen Sie 2 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne auf dem Herd. Fügen Sie den fein gehackten Zwiebeln hinzu und braten Sie ihn für etwa 1 Minute an, bis er duftet. Geben Sie die blanchierten Bohnen in die Pfanne und braten Sie sie unter gelegentlichem Rühren für weitere 3-4 Minuten an, bis sie erwärmt sind und etwas Farbe bekommen.

Gießen Sie die Gemüsebrühe über die Bohnen und würzen Sie sie mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Rühren Sie gut um. Sobald die Saltimbocca fertig sind, auf einem Teller mit den Zitronenbohnen als Beilage servieren.

