Portionen: 6 Koch/Köchin: Uli Schauerte Rezeptautor/Rezeptautorin: Uli Schauerte

Salat mit Hähnchenbrust und Wachteleiern WDR

Zutaten:

Für die Bruschetta (8 Portionen) :

10-15 Tomaten

2 Zehen Knoblauch

1 Zwiebel

6 EL Olivenöl

8 Scheiben Meterbrot

Salz, Pfeffer

Für den Salat:

1-2 Hände voll Salat: alles was der Landgarten hergibt: verschiedene Blattsalate, Paprika, Tomaten, Gurken, Radieschen, Essbare Blüten, Feigen, …

2 Stück Hühnerbrust

Gewürze: Paprika, Curry, Kräutersalz und etwas Pfeffer

6-12 Wachteleier

Für das Dressing:

1 EL Honig

je 1 EL Tomaten-Balsamico und Trauben-Balsamicoessig

2 EL Feigen-Dattel-Creme

3 EL Wallnussöl

je 2 EL Balsamico-Creme und Balsamico-Himbeere

Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Bruschetta:

Tomaten waschen, halbieren, die Kerne auskratzen und in feine Würfel schneiden. Knoblauch und Zwiebeln sehr fein schneiden und zu den Tomaten geben. Mit Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen und ca. 1 Stunde ziehen lassen.

Brotscheiben in einer heißen Pfanne mit etwas Olivenöl rösten. Die Tomatenmischung dünn auf den Brotscheiben verteilen und mit etwas Basilikum dekorieren.

Salat:

Alle Salatkomponenten waschen und kleinschneiden. Alle Zutaten für das Dressing in eine Schüssel abwiegen und mit einer Gabel verrühren. Mit dem Salat vermischen.

Hühnerbrust mit Gewürzen (Paprika, Curry, Kräutersalz und etwas Pfeffer) einreiben und dann kurz in einer heißen Pfanne scharf anbraten. Anschließend auf einem Rost mit Backpapier im Backofen bei 150°C durchgaren (10-15 Minuten).

Die Wachteleier können in der Hähnchenbrustpfanne angebraten werden, dann reicht das Würzen mit Kräutersalz aus. Nicht wenden, so bleibt das Eigelb wachsig. Danach können die Wachteleier zum Warmhalten mit zu der Hähnchenbrust in den Ofen. Vor dem Servieren auf dem Salat anrichten.

Die Rezeptur ist jedes Mal anders, je nach dem, was der Garten hergibt.

