Portionen: 8 Koch/Köchin: Uli Schauerte Rezeptautor/Rezeptautorin: Uli Schauerte

Strudel mit Sauce Hollandaise

Zutaten:

Für den Strudel:

2 x 270 g Blätterteig

Gartengemüse: Rote Beete, Möhren, Kohlrabi, Zucchini, Aubergine, Paprika, Bohnen – je nach dem, was der Garten ergibt

5 grobe Rehbratwürste

Salz, Pfeffer, Petersilie

Für die Sauce Hollandaise:

16 El Trockener Weißwein

4 EL Weißweinessig

1 Schalotte

4 El Wasser

6 Eigelb

360 g Butter

Weißer Pfeffer

Zubereitung:

Strudel:

Rote Beete schälen und in Würfel schneiden, getrennt 3 Minuten in Wasser kochen und lagern (wegen der Farbe). Möhren und Kohlrabi in Würfel schneiden und ebenfalls kurz kochen. 2 Minuten später die Bohnen dazugeben. Abschrecken in eiskaltem Wasser.

Zucchini, Aubergine und Paprika in Würfel schneiden und ohne Vorkochen dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken. Das gar gekochte Gemüse abtropfen lassen.

Rehbratwurst aus dem Darm drücken und in der Pfanne krümelig anbraten, abkühlen lassen und mit dem Gemüse mischen.

Blätterteig abrollen, mit der Füllung belegen und zu einem Strudel aufrollen. Im vorgeheizten Backofen bei 200° ca. 30-35 Minuten backen.

Sauce Hollandaise:

Weißwein, Weißweinessig und Wasser zusammen mit einer kleingewürfelten Schalotte in einem Kochtopf kochen und auf 1/3 reduzieren lassen, Danach Schalotten aussieben und abkühlen lassen. Butter in einem separaten Topf klären (auskochen) und etwas abkühlen lassen.

6 Eier trennen. Wasserbad vorbereiten. Die 6 Eigelbe langsam zum Sud geben und mit einem Schneebesen immer weiter schlagen. Die Butter tröpfchenweise in den Sud geben, dabei immer weiter schlagen.

Hollandaise zum – aufgeschnittenen – Strudel reichen.

