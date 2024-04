per Mail teilen

Portionen: 10 Rezeptautor/Rezeptautorin: Uli Schauerte

Karottenkuchen, Zucchinikuchen, Kartoffelkuchen im Mini-Blumentopf WDR

Zutaten:

Für den Karottenkuchen :

6 Eier

150 g Puderzucker

½ Zitrone, Saft

1 TL Rum

360 g Karotten

200 g gemahlene Haselnüsse

100 g Dinkelmehl

6 Scheiben Zwieback

½ Pck Backpulver

1 EL Sonnenblumenöl

300 g Sahne

2 Pck Vanillezucker

Für den Zucchinikuchen:

350 g Zucchini

5 Eier

Salz

150 g Zucker

½ TL Zitronenabrieb

200 g Dinkelmehl

1 EL Backpulver

400 g Sahne

1 ½ Pck Sahnesteif

2 Pck Vanillezucker

200 g Walderdbeeren

Für den Kartoffelkuchen:

375 g Kartoffeln

8 Eier

250 g Zucker

2 EL Kartoffelmehl

1 Zitrone, Saft und Zitronenschale

125 g gehackte Mandeln

1 TL Backpulver

1 EL Kakao

100 g weiße Schokolade

400 g Doppelrahmfrischkäse

250 g Sahne

20-25 Brombeeren

Zubereitung:

Karottenkuchen:

Karotten schälen und fein raspeln. Haselnüsse in der Pfanne hell anrösten. Zwieback zerbröseln. Eier aufschlagen, dann die übrigen Zutaten dazugeben und gut vermengen. Die Masse auf einem Backblech verstreichen und bei 170°C ca. 20 Minuten backen.

Nach dem Backen den Boden in gewünschter Größe ausstechen und z.B. in Dessertgläser drücken.

Sahne mit Vanillezucker schlagen und mit einem Spritzbeutel auf den Boden verteilen. Die Bodenreste kleinbröseln und als „Erde“ auf die Masse geben.

Zum Verzieren eignen sich zum Beispiel Tageteszweige.

Zucchinikuchen:

Zucchini putzen und fein raspeln. Mit 1 TL Salz mischen, ca. 30 Minuten warten. Zucchini in einem Sieb auswaschen und anschließend ausdrücken. Eier trennen. Eiweiß mit etwas Salz steif schlagen, dabei den Zucker langsam einrieseln lassen. Die Eigelbe unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und dazugeben. Zum Schluss die Zucchini unterheben. Die Masse auf einem Backblech verstreichen und bei 170°C ca. 20 Minuten backen.

Nach dem Backen den Boden in gewünschter Größe ausstechen und z.B. in Dessertgläser drücken.

Walderdbeeren waschen und halbieren. Sahne mit Vanillezucker und Sahnesteif schlagen und mit einem Spritzbeutel auf den Boden verteilen. Erdbeerstücke darüber verteilen. Die Bodenreste kleinbröseln und als „Erde“ auf die Masse geben.

Zum Verzieren eignen sich zum Beispiel Minzzweige.

Kartoffelkuchen:

Kartoffeln kochen, pressen und auskühlen lassen. Eier trennen. Eigelbe mit dem Zucker verquirlen und die Kartoffelmasse dazugeben. Zitronensaft, abgeriebene Schale der Zitrone und gehackte Mandeln hinzufügen. Eiweiß steifschlagen und mit dem Kartoffelmehl, Kakao und dem Backpulver unter die übrige Masse heben. Die Masse auf einem Backblech verstreichen und bei 170°C ca. 20 Minuten backen.

Nach dem Backen den Boden in gewünschter Größe ausstechen und z.B. in Dessertgläser drücken.

Weiße Schokolade im Wasserbad erwärmen, Sahne schlagen und zusammen mit dem Doppelrahmfrischkäse verrühren. In jedes Glas eine Brombeere geben und die Masse darüber verteilen. Die Bodenreste kleinbröseln und als „Erde“ auf die Masse geben.

Mit einer zweiten Brombeere und z.B. einem Strauch Basilikum dekorieren.

