Portionen: 8 Koch/Köchin: Uli Schauerte Rezeptautor/Rezeptautorin: Uli Schauerte

Apfel-Crumble mit Honig-Joghurt-Eis WDR

Zutaten:

Für den Apfel-Crumble:

100 g Walnüsse (gemahlen)

200 g Dinkelmehl (Type 630)

100 g Zucker

150 g Butter

2 Pck Vanillezucker

6 säuerliche Äpfel

Für das Honig-Joghurt-Eis:

1/3 Glas Honig (ca. 170g)

½ Dose Milchmädchen

2 Pck Vanillezucker

400 g Griechischer Joghurt

150 g Sahne

2 EL Zitronensaft

Zubereitung:

Apfel-Crumble:

Zuerst die Walnüsse mahlen und in einer Pfanne anrösten. Walnüsse, Dinkelmehl, Zucker und kalte Butter in Würfeln zu Streuseln kneten.

Äpfel waschen und in kleine Würfel schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und in Gläser oder Auflaufform füllen und mit den Streuseln betreuen. Im vorgeheizten Backofen (175-200°C) ca. 30 Minuten backen.

Honig-Joghurt-Eis:

Honig (in der Mikrowelle) vorsichtig erwärmen, damit er flüssig wird. Honig mit Milchmädchen, Vanille, Zitrone, Joghurt und Sahne verrühren und ca. 45 Minuten in die Eismaschine geben.

Anschließend mit etwas Beerensoße (z.B. Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren pürieren und passieren) abwechselnd in Weckgläser füllen und dann tiefkühlen.

Das fertige Eis zum warmen Crumble servieren.

Tipp: Das Eis kann gut schon Tage vorher vorbereitet und bis zum Fest im Tiefkühler gelagert werden.

