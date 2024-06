Portionen: 6 Koch/Köchin: Jürgen Mees Rezeptautor/Rezeptautorin: Jürgen Mees

Hähnchenroulade auf Gemüsebett mit Basmatireis und Rote-Beete-Pommes SWR SWR/megaherz

Zutaten:

Hähnchenroulade:

6 ausgebeinte Hähnchenschenkel, mariniert

1-2 Paprika

1-2 mittlere Zwiebeln

Thymian, Liebstöckel, Petersilie, Rosmarin, gehackt

Salz und Pfeffer

Schmand

Lebensmittelkordel

Gemüsebett:

Paprika

Zucchini

restlicher Fenchel

Kohlrabi

Bohnen

Aubergine

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Rote Beete Pommes:

1 -2 Rote Beete

Salz

Olivenöl

Zubereitung:

Hähnchenroulade

Paprika und Zwiebel in ganz kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne glasig braten. Während­dessen die Hähnchenschenkel dünner klopfen und mit Schmand bestreichen. Dann die Paprika- und die Zwiebelmischung auf den Schlegeln verteilen und mit den gehackten Kräutern überstreuen, salzen und pfeffern. Von der Längsseite her die Schlegel aufrollen, einen Rosmarienzweig auflegen und mit der Kordel zubinden. Die fertigen Hähnchenrouladen in eine geölte Auflaufform legen und etwas Wasser hinzugeben, dann bei 180° C (Umluft) 1 Stunde im Backofen garen lassen.

Gemüsebett

Die Gemüsezutaten variieren je nach Belieben und nach Verfügbarkeit aus dem Garten. Das Gemüse waschen, abtropfen lassen, in ca. 2 cm große Stücke schneiden und je nach Garzeit nacheinander in Olivenöl in einer Pfanne dünsten, salzen und pfeffern.

Rote Beete Pommes

Rote Beete roh schälen, waschen und in Stifte schneiden. Anschießend im heißen Olivenöl schwenken, bis sie durchgegart und knusprig sind. Während des Frittierens salzen.

Basmatireis

Eine Kaffeetasse voll Basmatireis in einen Kochtopf geben und mit 2 Kaffeetassen Wasser aufgießen, Salz hinzugeben und ca. 20 min. köcheln lassen.

