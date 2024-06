per Mail teilen

Koch/Köchin: Irmgard Feuerbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Irmgard Feuerbach

Zutaten:

Hefeteig:

500 g Dinkelmehl 630

250 ml warmes Wasser, evtl. etwas mehr

50 g Olivenöl

½ TL Salz

½ Stück Hefe

Belag:

1 - 2 junge Zucchini, grün oder gelb

1 nicht zu große Zwiebel

etwas Butterschmalz oder Rapsöl

1 Becher Schmand

200 g Hähnchenbrustfilet

Pfeffer, Salz

Zubereitung:

Hefeteig

Aus diesen Zutaten einen Hefeteig kneten und etwa eine Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen deutlich vergrößert hat. Anschließend nochmals durchkneten und dünn ausrollen.

Belag

Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Das Filet in Streifen schneiden und mit den Zwiebeln zart braun anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen und den Schmand unterrühren. Die Zucchini in dünne Scheiben schneiden, den Hefeteig damit belegen, anschließend Hühnchen auf den Teig geben. Nach Belieben etwas Parmesan darüber streuen und im Backofen bei 180°C etwa 20 min. backen.

