Zutaten:

Kartoffelstampf:

700 g mehlige Kartoffeln

500 g Kürbis (Hokkaido, Muskat)

20 g Butter

Salz, Muskatnuss, Pfeffer

Lammbraten:

gut 2 kg Lammkeule

1 Zwiebel, fein gewürfelt

2 - 3 Gewürzgurken, fein gewürfelt

100 g gewürfelter Speck

1 - 2 EL mittelscharfer Senf

Salz und Pfeffer

2 dicke Knoblauchzehen

Soße:

2 EL Butterschmalz

2 - 3 EL Mehl

100 g Sahne

Curry

Chinakohl:

1 Kopf Chinakohl

1 EL Butterschmalz oder Rapsöl

Kreuzkümmel

Salz

Zubereitung:

Kartoffelstampf

Kartoffeln und Kürbis schälen und in großen Würfeln mit etwas Wasser und Salz weich kochen. Abschütten und anschließend mit Butter, Muskat und Pfeffer würzen, mit dem Kartoffelstampfer zu Püree verarbeiten. Wenn das Püree zu trocken ist, noch etwas Wasser oder Milch hinzugeben bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Lammbraten

Die Lammkeule ausbeinen, dabei darauf achten, dass das Fleisch an einem Stück bleibt. Mit Senf bestreichen, kräftig salzen und pfeffern.



Zwiebel und Speck anbraten, dann mit den Gewürzgurken auf dem Fleisch verteilen. Anschließend mit Küchengarn zu einem Rollbraten zusammenbinden und rundherum in Butterschmalz scharf an­braten. Mit Wasser aufgießen, bis das Fleisch fast bedeckt ist. Knoblauch und evtl. übrige Füllung mit in den Bräter geben. Im Backofen bei 180°C ca. 1 ½ bis 2 Stunden garen.

Soße

Aus Butterschmalz und Mehl eine Schwitze bereiten und mit dem Fond ablöschen. Sahne dazugeben, mit Curry und evtl. etwas Salz abschmecken.

Chinakohl

Kohl in dünne Streifen schneiden und mit dem Butterschmalz bissfest dünsten – aufpassen, er ist schnell weich. Mit Kreuzkümmel und Salz abschmecken.



Lammbraten mit Chinakohl und dem Stampf anrichten und mit der Soße servieren.

