Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Caroline Brück Rezeptautor/Rezeptautorin: Caroline Brück

Schweinebrust mit Dibbelabbes und Rotkraut SWR Photo: Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Schweinebrust:

Ca. 2 kg Dicke Rippe vom Husumer Schwein (oder vergleichbar gute Qualität)

Salz

Pfeffer

Paprika

Knoblauch

Thymian

Für die Dippelappes:

800 g Kartoffeln

4 Eier

200 g Dörrfleisch vom Husumer Schwein (oder vergleichbar gute Qualität)

Für den Rotkrautsalat:

500 g Rotkohl

300 g Karotten

200 g Cocktailtomaten

1 Romana Salatherz

2 rote Zwiebeln

Saft einer Zitrone

1 TL Salz

Sonnenblumenöl

Zubereitung:

Schweinebrust:

Das Fleisch ausbeinen, mit den Gewürzen marinieren und in einem entsprechenden Beutel vakuumieren. Für ca. 2 Stunden bei 65°C in einem Sous Vide Wasserbad garen. Alternativ ist auch eine Zubereitung im Ofen möglich, dann sollte das Fleisch am besten zugedeckt ca. 2 Stunden bei 100°C garen; je nachdem, wie dick das Stück ist. Man kann etwa 1 Stunde Garzeit pro cm Dicke rechnen.

Nach Ende der Garzeit das Fleisch aus der Folie nehmen und in einer Pfanne oder auf dem Grill scharf von beiden Seiten anbraten. Wenn die Außenseiten schön knusprig sind, das Fleisch in Streifen schneiden und nochmals kurz anbraten.

Dibbelabbes:

Für den Dibbelabbes die Kartoffeln schälen und reiben. Dann die geriebenen Kartoffeln in einem Sieb ausdrücken, bis sie kaum noch Wasser lassen.

Das Dörrfleisch in kleine Würfel schneiden und in einer großen Pfanne auslassen. Die geriebenen Kartoffeln mit den Eiern vermischen und zu dem Dörrfleisch geben. Eventuell vorher etwas Öl hinzufügen.

Jetzt warten, bis die Kartoffeln an der Unterseite leicht braun werden und erst dann wenden. Immer wieder vorsichtig umdrehen, bis sich überall schöne Krusten gebildet haben. Wenn man ein gutes Dörrfleisch verwendet hat, benötigt man keine zusätzlichen Gewürze.

Rotkrautsalat:

Für den Rotkrautsalat Rotkohl und Karotten fein reiben; am besten geht das mit der Küchen-maschine. Tomaten vierteln und die Zwiebeln fein würfeln.

Romanasalat waschen und in feine Streifen schneiden.

Alles zusammen in eine große Schüssel geben und mit Zitronensaft, Salz und Sonnenblumenöl abschmecken. Den Rotkrautsalat gut durchmischen und einige Stunden ziehen lassen.

Dibbelabbes, Rotkrautsalat und Fleisch zusammen mit einem Zwiebel-Apfel-Chutney servieren.

