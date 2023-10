Grombeersalat mit Lyoner

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Caroline Brück Rezeptautor/Rezeptautorin: Caroline Brück

Zutaten:

Für den Salat:

Ca 800 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

1 Ring Lyoner (keine Fleischwurst, also im Naturdarm)

2 kleine rote Zwiebeln

2-3 Lauchzwiebeln

Ca 10 knackige Essiggurken

Für das Dressing:

Brombeercrema

Mariendistelöl

Pfeffer

Knoblauch

Mayoran

Zubereitung:

Die Kartoffeln schälen und in etwa gleich dicke Scheiben schneiden. In Salzwasser garkochen und abkühlen lassen.

Lyoner pellen und in Würfeln schneiden. Die Zwiebeln schälen und würfeln. Beides in einer Pfanne mit etwas Öl goldbraun anbraten und zur Seite stellen.

Die Essiggurken und die Lauchzwiebeln in Scheiben schneiden. Jetzt alles in einer ausreichend großen Schüssel zusammengeben und mit den Gewürzen sowie dem Brombeercrema und dem Mariendistelöl anmachen.

Gut durchziehen lassen (am besten über Nacht) und zusammen mit Senf servieren.

