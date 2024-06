Trauben-Tiramisu

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Maren Bornheimer-Schwalbach Rezeptautor/Rezeptautorin: Maren Bornheimer-Schwalbach

Zutaten:

250 g Sahne

150 g Honig

1 Pack Vanillezucker

250 g Magerquark

250 g Mascarpone

500 g Trauben, entstielt

200 g Schokocookies, zerkleinert

einige Blätter Zitronenmelisse zum Dekorieren

Zubereitung:

Die Sahne steif schlagen. Danach in einer zweiten Schüssel Honig, Vanillezucker, Quark und Mascar-pone verrühren. Jetzt die Sahne vorsichtig unterheben. Für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Danach abwechselnd Trauben, Mascarpone-Creme, Cookies, Trauben, Mascarpone-Creme, Cookies, Trauben, Mascarpone-Creme in eine Schüssel füllen und Zitronenmelisse dekorieren.

Übersicht aller SWR Rezepte