Portionen: 6 Koch/Köchin: Stephie Bönniger Rezeptautor/Rezeptautorin: Stephie Bönniger

„Himmel un Ääd“ mit Bratwurst und Chorizo vom Galloway-Rind SWR Melanie Grande

Zutaten:

1 ½ kg mehlige Kartoffeln

1 kg Äpfel

1 Möhre

1 Lauchstange

6 Galloway/Rinder Bratwürstchen

6 Galloway/Rinder Chorizo

1 Glas Galloway/Rinder Fond

Etwas Butter und Milch

1 TL Honig

1 Prise Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Bratfett zum Anbraten

Zubereitung:

Die Möhre schälen und in ca. 7 cm lange Streifen schneiden. Bei der Lauchstange nur das Helle verwenden und ebenfalls in dünne, ca. 7 cm lange Streifen schneiden. Das kann man gut vorbereiten, denn je länger die Streifen an der Luft trocknen, umso knuspriger werden sie. In ausreichend Bratfett bei hoher Temperatur knusprig frittieren.

Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und in gesalzenem Wasser kochen. Äpfel ungeschält entkernen, in große Würfel schneiden und mit etwas Butter und Honig in der Pfanne andünsten.

Würstchen in einer Pfanne braten. Kartoffelwasser abschütten und die Kartoffeln mit Butter, einer Prise Salz und Muskatnuss und ausreichend Milch stampfen, bis die gewünschte Püreekonsistenz erreicht ist.

Die Würstchen aus der Pfanne nehmen, ggf. etwas Wasser/Brühe zugeben und bei hoher Temperatur den Fond für ein paar Minuten einkochen lassen.

Alle Komponenten wie folgt anrichten: Auf das Kartoffelpüree die karamellisierten Äpfel geben und mit Möhren- und Lauchstroh dekorieren. Die Würstchen dazulegen und den Fondsud aus der Pfanne über die Wurst gießen. Um das Gericht optisch und geschmacklich abzurunden, passen hier auch sehr gut ein paar eingelegte rote Zwiebeln und eine Prise Pfeffer.

Übersicht aller SWR Rezepte