Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Stephie Bönniger Rezeptautor/Rezeptautorin: Stephie Bönniger

Niederrheinische Grillagetorte mit Walnüssen SWR Melanie Grande

Zutaten:

600 ml Schlagsahne

5 Eier

100 g geschälte Walnüsse

100 g Schokolade

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

Zubereitung:

Walnüsse und Schokolade klein hacken. Die Walnüsse mit etwas Zucker in einer Pfanne rösten und abkühlen lassen. Die Eier trennen. Zucker, Vanillezucker und Eigelb cremig schlagen. In einer zweiten Schüssel Sahne steif schlagen und in einer dritten Schüssel das Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen. Die Sahne mit der Eigelbmasse vermengen und den Eischnee unterheben. In eine mit Folie oder Backpapier ausgelegte Springform abwechselnd die Masse, die Walnüsse und die Schokolade schichten. Zuletzt etwas Nuss- und Schokoladebrösel drüberstreuen. Die Torte für ein paar Stunden ins Gefrierfach geben. Vor dem Verzehr aus dem Gefrierfach nehmen, antauen lassen und für die Optik auf jedes „Tortenstück“ eine Walnusshälfte legen.

