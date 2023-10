Gelenkbrühe, Knusper-Hofei mit Salat

Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Daniela Bischoff Rezeptautor/Rezeptautorin: Daniela Bischoff

Zutaten:

Für den Pflücksalat:

700 gr Pflücksalat

6 EL Rapsöl

3 EL weißer Balsamicoessig

2 TL Dijonsenf

2 TL Honig

2 TL Kräutersalz

Für die Gelenkbrühe:

800 g Hühnerfüße

2 Zwiebeln

1/2 Sellerie

1 Stange Lauch

1 Karotte

Salz und Pfeffer

Für das Ei in Panko:

7 Eier

1 Tasse Dinkelmehl

1 Tasse Pankomehl

Salz, Pfeffer

Rapsöl zum anbraten

Für den Senf-Honig Dipp:

100 g Joghurt

Kräutersalz

Pfeffer

1 TL Honig

1 TL Dijonsenf

Parmesansplitter

Zubereitung:

Gelenkbrühe:

Hühnerfüße, und Gemüse mit Öl anbraten bis schöne Röstaromen entstehen, dann mit 3 Liter Wasser auffüllen. Die Suppe 10 Stunden simmern lassen (kurz unter dem Siedepunkt). Die Flüssigkeit durch ein Küchentuch im Sieb abseihen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Pflücksalat:

Wildkräutersalat waschen und vorsichtig im Sieb abtropfen lassen. Alle Zutaten der Salatsauce gut vermischen, wer mag kann gern auch 100 ml Sahne dazu geben.

Ei in Panko:

6 Eier 5 Minuten kochen, abschrecken und schälen. 1 Ei verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Hartgekochte Eier erst in Mehl, dann in Ei und dann in Pankomehl wenden. In einem Topf mit reichlich Rapsöl goldbraun braten, auf einem Küchenflies abtropften lassen.

Senf-Honig-Dipp:

Alle Zutaten gut verrühren und als Dipp zum Ei servieren.

Zum Anrichten den Salat mit der Salatsauce vermengen, Ei mit Salat und Dipp auf einem Teller anrichten und mit Früchten und Parmesansplittern verzieren.

Übersicht aller SWR Rezepte