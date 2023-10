Portionen: 6 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Koch/Köchin: Daniela Bischoff Rezeptautor/Rezeptautorin: Daniela Bischoff

Crème brûleé, Brownie und Himbeereis SWR Photo: Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für die Crème brûleé:

225 ml Milch

450 g Sahne

120 g + 6 gehäufte TL Zucker

6 Eigelb

1,5 Vanilleschoten

Für die Schokoladen-Brownies:

250 g Zartbitter-Kuvertüre

200 g Butter

200 g brauner Zucker

3 Eier Gr M

100 g Mehl

1 Prise Salz

Für das Fruchteis:

2 Bananen, gefroren

100 g Joghurt

300 g gefrorene Erdbeeren oder Himbeeren

1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:

Crème brûleé:

Milch, Sahne, Zucker und die Eigelbe mit dem Schneebesen verrühren. Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark mit der Messerspitze herauskratzen und in die Flüssigkeit geben. Alles zugedeckt 1 Stunde kaltstellen. Das Sahnegemisch anschließend durch ein feines Sieb in eine Schüssel gießen, um die Vanilleschote zu entfernen. Masse in 6 kleine Auflaufformen (150 ml) gießen und in eine große Auflaufform stellen.

In die große Auflaufform so viel Wasser aufgießen, dass die kleinen Auflaufformen zu 2/3 im Wasserbad stehen. Bei 150°C (125°C Umluft) 50 bis 60 Minuten stocken lassen.

Die Formen nach Ablauf der Zeit etwas abkühlen lassen und 2 bis 3- Stunden kaltstellen. Mit 1 TL Zucker bestreuen und mit Hilfe eines Küchen-Gasbrenners karamellisieren lassen.

Schokoladen Brownie:

Backofen auf 180°C vorheizen (Umluft 160°C) und Backpapier auf dem Backblech vorbereiten. Kuvertüre grob hacken, 200 g mit der Butter bei kleiner Hitze langsam schmelzen lassen und etwas abkühlen lassen.

Braunen Zucker und Eier verrühren, die Kuvertüre-Butter-Mischung in die Eimasse einrühren. Das Mehl unterheben und die Teigmasse gleichmäßig ca. 2 cm dick auf das Backpapier streichen. Ca. 25 Minuten backen, dann abkühlen lassen. Restliche Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen und den Kuchen damit verzieren. Nach dem Abkühlen in Rauten schneiden und servieren.

Fruchteis:

Alle Zutaten in den Mixer geben und gut mixen und für 1 bis 2 Std. ins Gefrierfach stellen. Das Eis kann gerne mit Früchten verziert serviert werden.

