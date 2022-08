Belugalinsensalat, Belugalinsendip & Baguette

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Barbara Grimm Rezeptautor/Rezeptautorin: Barbara Grimm

Belugalinsensalat mit Linsendip SWR

Zutaten:

Für den Belugalinsensalat:

200g Belugalinsen

½ Salatgurke

150g Cocktailtomaten

1 Stück Spitzpaprika

½ Bund Lauchzwiebeln

1TL Zitronensaft

1Bd Petersilie

2EL Apfelessig

1El Agavendicksaft

1TL Senf

4EL Olivenöl

12 Scheiben Baguette

Salz, Pfeffer aus der Mühle

Für den Belugalinsendip:

100g Belugalinsen

30ml Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1TL Koriander

0,5 TL Chili Flocken gemahlen

Saft einer halben Zitrone

1TL Salz frisch gemahlen

1TL roter Pfeffer frisch gemahlen

1TL Tahinipaste

Zubereitung:

Belugalinsensalat:

1. Die Linsen in einen Sieb geben, abwaschen und in der doppelten Menge Wasser circa 12 Minuten bissfest garen. Linsen abgießen und abkühlen lassen.

2. Gurke waschen, je nach Belieben schälen, und vierteln. Tomaten waschen und halbieren. Paprika halbieren, Kerne entfernen, waschen und in feine Streifen schneiden. Petersilie grob hacken.

3. Für das Dressing Apfelessig, Agavendicksaft, Zitronensaft und Senf verrühren. Anschließend das Olivenöl unterschlagen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Die Linsen mit dem geschnittenen Gemüse und dem Dressing vermengen. Die Hälfte der geschnittenen Petersilie unterheben. Den fertigen Salat gut durchziehen lassen.

TIP: je nachdem wie lange der fertige Salat steht, noch einmal nach Belieben nachwürzen.

Belugalinsendip:

1. Die Linsen in einen Sieb geben, abwaschen und die doppelte Menge Wasser zugeben. Herd auf höchste Stufe stellen und Linsen aufkochen lassen. Nach dem aufkochen den Herd auf mittlere Stufe stellen und Linsen mit geschlossenem Deckel circa 25 Minuten köcheln lassen. Die Linsen müssen weich sein, damit man sie gut pürieren kann.

2. Linsen abgießen, mit Olivenöl, Knoblauch, Koriander und Tahinipaste mischen und mit einem Pürierstab mixen. Dip mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

3. Den Dip in kleine Schälchen füllen.

Teller anrichten: Auf einen Teller den Belugalinsensalat, Dip und Baguette anrichten. Frische Petersilie darüber streuen.

