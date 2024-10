Quitten-Tiramisu

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 3 Stunden Koch/Köchin: Christine Baumann Rezeptautor/Rezeptautorin: Christine Baumann

Zutaten:

2 L Wasser

75 ml Zitronensaft

600 g Quitten

1 Vanilleschote

225 g Rohrohrzucker

400 ml Quittensaft

Ca. 30 g Speisestärke

Ca. 200 g Löffelbiskuit

2–3 EL Espresso

8-9 EL Nusslikör

400 g Magerquark

400 g Mascarpone

1 Päckchen Vanillinzucker

Kakaopulver zum Bestreuen

Zubereitung:

Zitronensaft mit ca. 2 Liter Wasser mischen. Quitten gründlich waschen, schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Quitten in Würfel schneiden und in das Zitronenwasser legen. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herausschaben. 100 g Zucker in einem Topf karamellisieren. Mit 400 ml Quittensaft ablöschen und so lange köcheln, bis sich der Zucker gelöst hat. Inzwischen Quitten kurz in einem Sieb abtropfen lassen. Quitten, Vanillemark und Schote zum Quittensaft geben und bei mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln. Stärke mit 3 EL Quittensaft verrühren und das Quittenkompott damit binden. Kompott abkühlen lassen.

Löffelbiskuit in die Gläser füllen. Dafür die Plätzchen eventuell etwas kleinschneiden. Espresso und 2–3 EL Likör mischen. Löffelbiskuit mit der Flüssigkeit tränken. Quark, Mascarpone, 125 g Zucker und Vanillinzucker mit den Schneebesen des Handrührgerätes glattrühren und mit 6 EL Nusslikör abschmecken.

Angefangen mit der Quarkmasse: Beliebig viele Schichten aus Quarkmasse und Quittenkompott in die Gläser füllen und mit dem Kakaopulver bestreuen. Das Dessert für ca. zwei Stunden kaltstellen.

