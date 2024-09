Portionen: 6 Koch/Köchin: Veronika Ams Rezeptautor/Rezeptautorin: Veronika Ams

Gerolltes Cordon bleu, Kartoffelgratin, Speckbohnen und Karotten SWR Philipp Thurmaier

Zutaten:

Für den Kartoffelgratin:

1 kg Kartoffeln

1 Becher Sahne

250 g Bibbeleskäse (oder Quark)

500 g geriebener Schnittkäse natur (hofeigen)

Pfeffer

Salz

Paprikapulver

Für die Speckbohnen :

30 Bohnen

6 dünne Scheiben Bauchspeck

Für die Karotten :

4 mittelgroße Karotten

Für das Cordon Bleu :

6 Cordons bleus

6 dünne Scheiben Schinkenspeck

6 Scheiben

Bergkäse

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

Paniermehl (Menge nach Bedarf)

2 Eier

Sonnenblumenöl oder Schweineschmalz zum Anbraten

Zubereitung:

Kartoffelgratin:

Kartoffeln schälen und in dünne Scheiben hobeln.

Die Hälfte der gehobelten Kartoffeln in eine mit Butter eingefettete Auflaufform schichten mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver bestreuen. Den Becher Sahne und den Bibbeleskäse gut verrühren, die Hälfte davon auf die Kartoffeln geben und anschließend mit 250 g Käse bestreuen. Dann das gleiche nochmal, also die restlichen Kartoffeln obendrauf schichten dann wieder mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver bestreuen, die restliche Bibbeleskäse-Sahne- Masse darauf geben und mit dem Käse bestreuen. Das Ganze für 1 Stunde bei 150 Grad Umluft in den Backofen.

Speckbohnen:

Bohnen in Salzwasser kochen, bis sie gar sind.

Dann immer 5 Bohnen zusammennehmen und mit einer Scheibe Bauchspeck umwickeln, so dass 6 Bohnenpäckchen vorliegen. Dann die Bohnenpäckchen auf

Karotten:

Karotten schälen und in dünne Scheiben hobeln. In kochendem Salzwasser garen, bis sie bissfest sind.

Cordon Bleu:

Cordons bleus mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver auf beiden Seiten würzen. Ein Cordon bleu mit 1 Scheibe Käse und 1 Scheibe Schinkenspeck belegen und zusammenrollen.

Das Ei in einem Teller verrühren, in einem zweiten Teller Paniermehl reingeben. Cordons bleus zuerst im Ei wenden und dann in Paniermehl wälzen. Das Ganze mit den restlichen 5 Cordon Bleu wiederholen.

In einer Pfanne mit heißem Öl oder Schmalz goldbraun backen.

Übersicht aller SWR Rezepte