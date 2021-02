Portionen: 4 Koch/Köchin: Eva-Maria Schüle Rezeptautor/Rezeptautorin: Eva-Maria Schüle

WDR/Anja Koenzen

Zutaten:

Für die Birnentarte:

200 g Blätterteig

3 kleine Birnen

2 EL brauner Rohrzucker

1 EL Butter

Zubereitung:

Blätterteig auf die Größe der Tarteform ausrollen. Birnen schälen und in Scheiben schneiden. Den Zucker mit der Butter in einen Topf geben, sehr langsam schmelzen und karamellisieren lassen. Den Karamell in die Tarteform gießen. Die Birnenscheiben auflegen und mit dem Teig abdecken. Im Backofen für 18 Minuten bei 220 Grad backen. Tarte stürzen und in Stücke schneiden. Etwas abkühlen lassen und mit dem Eis servieren.

Zutaten:

Für die Gorgonzolaeiscreme:

500 ml Sahne

125 g Zucker

125 g Gorgonzola-Käse

4 Eigelb

Zubereitung

Sahne erhitzen und Gorgonzola darin schmelzen. Nicht kochen. Eigelb und Zucker schaumig schlagen. Heiße Sahne-Käsemasse unter ständigem Rühren vorsichtig unter die Eigelb-Zuckermasse rühren bis sich eine Creme ergibt. Über Nacht kaltstellen und dann nach Anleitung in einer Eismaschine weiterverarbeiten.

WDR/Anja Koenzen

Zutaten:

Für das Mandel-Gebäck (Ghriba) :

500 g Mandeln, blanchiert

200 g Zucker

80 g Butter

3 Eigelbe

1 Ei

9 g Vanillezucker

8 g Backpulver

Abrieb einer Bio-Zitrone

1 EL Rosenblütensirup

etwas Puderzucker zum Bestäuben

Zubereitung:

Blanchierte Mandeln mit dem Zucker sehr fein mahlen. Mit den restlichen Zutaten zu einem glatten Teig kneten. Aus dem weichen Mandelteig ca. 20-30 g schwere Kügelchen formen und sofort in Puderzucker wälzen. Auf ein Backblech legen und leicht andrücken. Im vorgeheizten Ofen bei 150 Grad Umluft 20-25 Minuten backen.

Zutaten:

Für den Rosensirup:

1000 ml Wasser

1000 g Zucker

80-100 g frische Rosenblütenblätter, ungespritzt

1 Päckchen Zitronensäure (5 g)

oder 6 - 7 EL Zitronensaft

Zubereitung:

Die Rosenblüten im Wasser einmal aufkochen und noch etwa 2 Minuten langsam weiter köcheln lassen. Die Kochplatte abschalten und die Rosenblüten noch 15-20 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen. Ein zweites Mal aufkochen und wieder ziehen lassen. Die Rosenblüten durchsieben und den Rosenkochsud auffangen. Diesen Kochsud nun erneut durch ein sehr dünnmaschiges Sieb mit Mulltuch durchseihen. Den Rosenblütensud nun wieder in den sauber ausgespülten Kochtopf einfüllen. Zucker und Zitronensäure oder Zitronensaft einrühren und ein letztes Mal aufkochen lassen. In sterile Flaschen abfüllen.

