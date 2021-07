Rezept von Unschi Wagner

Portionen: 6 Koch/Köchin: Uschi Wagner Rezeptautor/Rezeptautorin: Uschi Wagner

Rindfleisch in Aspik SWR

Zutaten:

Rindersülze:

500 g Rindfleisch

2 Zwiebeln

1 Lorbeerblatt

Nelken, Salz, Pfeffer

2 Möhren

12 – 14 Blatt Gelatine

½ Liter Brühe

3 – 4 Frühlingszwiebeln

4 cl Walnuss-Essig

Muffin-Form zum Befüllen

Balsamico-Senf-Soße:

4 EL Senf

2 - 3 EL Creme fraiche

Sahne nach Belieben

Senf-Süppchen:

3 EL Sonnenkernöl

etwas Butter

1 Zwiebel

3 EL Mehl

1 - 1,5 l Brühe

1 EL süßer Senf

2 - 3 EL Pfeffer-Senf

Sahne

etwas Wildschinken, Petersilie oder Schnittlauch zum Dekorieren

Zubereitung:

Rindersülze (am Vortag oder ca. 4 Stunden vorher):

Rindfleisch in Wasser mit Nelken, Lor­beerblatt, Zwiebeln, Salz und Pfeffer ca. 2 Stunden gar kochen. Kurz vor Garende kleine in Würfel geschnittene Möhren hin­zufügen. Rindfleisch herausnehmen, abkühlen lassen. Brühe sieben, Lorbeer und Nelken heraus­nehmen. Rindfleisch in kleine Würfel schneiden, Frühlingszwiebeln klein schneiden.

Frühlingszwiebeln in die Muffin-Form hineinstreuen, darüber eine Schicht Fleisch und darüber die gegarten Möhren.

1 l Brühe mit Salz und Pfeffer abschmecken, nach Belieben etwas Essig dazu geben. In jede Form füllen, bis alles bedeckt ist.

Ab in den Kühlschrank für ca. 3 Stunden oder schon am Vortag vorbereiten.

Balsamico-Senfsoße:

Balsamico-Honig-Senf mit Creme fraiche und Sahne mit Pürierstab zu einer schaumigen Masse aufschlagen. FERTIG!!!

Senf-Süppchen:

Zwiebeln andünsten in Sonnenkernöl mit Butter, Mehl hinzugeben und anschwitzen, mit Brühe ablöschen und aufkochen lassen. Senf und Sahne hinzugeben, mit Pürierstab durchpürieren, beim Anrichten mit kleinen feinen Streifen vom Wildschinken und Kräuter garnieren.

