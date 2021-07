Rezept von Uschi Wagner

Portionen: 6 Koch/Köchin: Uschi Wagner Rezeptautor/Rezeptautorin: Uschi Wagner

Rehrücken in Kräuterkruste SWR

Zutaten:

Rehrücken:

1 Rehrücken

roter, grüner, schwarzer Pfeffer

Salz, Lorbeer, Wachholderbeeren

Rapsöl zum Anbraten

Kartoffelrösti:

1,5 kg Kartoffel

1 – 2 EL Kartoffelmehl

Salz, Pfeffer, Muskat

Sonnenkernöl zum Ausbacken

Grüne Bohnen:

1 - 2 Bund Bohnen

Zwiebeln

Salz, Muskat

Rotwei-Zwiebeln:

4 - 6 Zwiebeln je nach Dicke und Belieben

2 - 3 EL Zucker

0,5 l Rotwein

120 -150 g kalte Butter

Zubbereitung:

Rehrücken

Den Rehrücken vom Knochen lösen und salzen, die übrigen Gewürze im Mörser zerkleinern. Den Rehrücken mit der Gewürzmischung einreiben oder auf einem Teller darin hin- und herrollen. Dann in Frischhaltefolie einwickeln, die Enden wie zu einem Bonbon verknoten.

Zusätzlich in eine Alufolie einrollen, gleiches Verfahren.

Den Rehrücken im Wasserbad ca. 8 – 10 Minuten gar ziehen lassen. Herausnehmen und noch ein paar Minuten ziehen lassen.

Dann auspacken und in der Pfanne in Rapsöl kurz von allen Seiten gleichmäßig anbraten. Herausnehmen, dünne Scheiben schneiden und auf das Rösti und die Bohnen legen.

Kartoffelrösti

Kartoffeln schälen und reiben, Flüssigkeit durch ein Sieb herausdrücken. Diese jedoch auffangen und etwas stehen lassen. Die abgesetzte Kartoffelstärke später wieder in den Kartoffelteig einrühren, zusätzlich Kartoffelmehl unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und in Sonnenkernöl ausbacken.

Grüne Bohnen

Die Bohnen säubern und im gesalzenem Wasser bissfest garen, sofort abschrecken, damit sie die schöne grüne Farbe behalten. Zwiebeln klein würfeln und in Butter mit Sonnenkernöl glasig dünsten. Abschmecken und auf das Rösti legen.

Rotwein-Zwiebeln

Zwiebeln in Streifen schneiden und in Sonnenkernöl und Butter glasig dünsten, Zucker hinzugeben und karamellisieren, mit Rotwein ablöschen und reduzieren lassen. Zum Schluss zum Binden der Soße nach und nach kalte Butter einrühren. Um den fertig angerichteten Rösti die Soße in kleinen Häufchen verteilen.

