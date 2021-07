per Mail teilen

Rezept von Uschi Wagner

Portionen: 6

Warmes Schokoladenküchlein mit beschwipstem Kirschkompott SWR

Zutaten:

Schokoküchlein:

300 g Schokolade

300 g Butter

160 g Zucker

60 g Mehl

6 Eier

Kirschkompott:

250 g saftige, süße, dunkle Kirschen

0,5 l Kirschsaft

2 - 3 Lavendelblüten

1 Vanillestange

Speisestärke zum Binden

2 cl Kirschwasser

Sauerrahmeis:

600 g Sauerrahm

80 g Puderzucker

½ Vanilleschote

½ Zitrone (Saft und Schale davon)

200 ml Sahne

1 TL Speisestärke

Zubereitung:

Schokoküchlein

Schokolade, Butter, Zucker im Wasserbad schmelzen lassen. Mehl dazu geben und alles gut verrühren. Am Ende die 6 geschlagenen Eier dazugeben. In Förmchen füllen und bei 200°C ca. 10 - 15 Minuten im Backofen garen. Wenn in der Mitte der Form ein “Auge” sichtbar wird, dann sind sie fertig!

Kirschkompott

Kirschen entsteinen und halbieren. Den Kirschsaft mit Lavendel und Vanillestange einige Minuten köcheln lassen und dann mit Speisestärke binden. Lavendel entfernen. Zum Schluss die Kirschen und das Kirschwasser einrühren und im geschlossenen Topf zur Seite stellen. Das reicht zum Durchziehen der Kirschen, sie sollen ja noch schön bissfest bleiben.

Sauerrahmeis

Sauerrahm mit Puderzucker, Vanillemark, Zitronensaft und -schale verrühren. Sahnen mit Stärke verrühren, im Kochtopf aufkochen lassen, in Rührschüssel umfüllen und abkühlen lassen. Sauerrahm unterrühren und in Eismaschine 30 - 40 Minuten gefrieren lassen. Anschließend im Gefrierfach weiter einfrieren.

