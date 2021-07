Rezept von Maria Gührer

Portionen: 6 Koch/Köchin: Maria Gührer Rezeptautor/Rezeptautorin: Maria Gührer

Joghurt-Zitronen-Thymian-Parfait mit marinierten Beeren SWR

Zutaten:

Joghurt-Zitronen-Thymian-Parfait:

1/2 l Sahne

150 g Joghurt 10% Fett

4 Eigelb

150 g Zucker

2-3 Zitronensaft und -schale

Zitronenthymian-Blätter

3 Blatt Gelatine

marinierte Beeren :

Beeren der Saison: Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren (schwarz und rot), schwarzer Johannisbeerlikör zum Marinieren

Florentinergebäck

Zubereitung:

Eigelb mit Zucker und Zitronensaft auf dem Herd unter ständigem Rühren aufschlagen (max. 80°C), dann Joghurt, Zitronenschale, den fein gehackten Zitronenthymian (nur die zarten Blättchen) und die eingeweichte Gelatine unterheben.

In den Kühlschrank geben. Wenn die Masse zu stocken beginnt, die steif geschlagene Sahne unterheben und in Formen geben. In Gefrierschrank mindestens 4 Stunden gefrieren lassen. Dann in Scheiben aufschneiden und mit den marinierten Früchten auf Teller servieren.

Für die Zubereitung des Cassis-Schaums brauchen Sie einen Sahnefix/Sahneboy. Diesen mit dem Saft (0,5l, Casis Likör (2cl) und flüssig gemachter Gelatine (3 Blatt) füllen. Den Sahneboy schließen und Gaskapsel rein (wie wenn man ihn für Sahne richtet). Schütteln und kühlen.

Cassis-Schaum und Beeren um das Parfait legen und das Florentinergebäck oben auflegen.

