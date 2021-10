Schottosauce (Chaud eau) mit Biskuit

Rezept von Beate Lang

Portionen: 4 Koch/Köchin: Beate Lang Rezeptautor/Rezeptautorin: Beate Lang

Zutaten:

Biskuit:

9 Eigelb (Eier Größe M)

250g Zucker (ich nehme 175g)

160g gesiebtem Dinkelmehl 630 oder Weizenmehl 550

Schale und Saft einer kleinen Zitrone

Schottosauce:

3 ganze Eier Größe L

3 Esslöffel feiner, heller Rohrohrzucker

250ml Riesling

Zubereitung:

Biskuit

Backofen mit Ober-Unterhitze auf 160°C vorheizen!!! Springform mit Pergament- bzw. Backpapier auslegen, am Boden und am Rand.

Eiergelbe und Zucker schaumig rühren. Eischnee von nur 6 Eiern steif schlagen und den Zitronensaft tropfenweise unterziehen. Nun den Schnee zur Eigelb-Zuckermasse geben, nach und nach das gesiebte Mehl darüber stäuben und vorsichtig unterheben. Teig sofort in die Backform geben und auf der untersten Schiene 30 – 40 Minuten backen.



Schottosauce

Die Eier mit dem Zucker in einer warmen Schüssel verrühren. Im Wasserbad mit einem Schneebesen kräftig schlagen und langsam den Riesling dazugeben. Solange schlagen bis die Masse durch und durch schaumig ist.

Von dem am Vortag gebackenen Biskuit pro Person ein schmales Tortenstück schneiden, in einen Suppenteller legen und die Schottosauce noch heiß darüber geben, sofort servieren. Die Schottosauce und der aufgeschnittene Biskuit können auch separat auf den Tisch.

