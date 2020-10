per Mail teilen

Portionen: 8 Koch/Köchin: Silke Freifrau von Gemmingen Rezeptautor/Rezeptautorin: Silke Freifrau von Gemmingen

Tafelspitz mit Grüner Soße SWR

Zutaten:

für den Tafelspitz:

1 Zwiebel

600 g Suppengemüse (1/4 Knollen-Sellerie, Petersilienwurzel, Möhren, Lauch etc.)

1 Zweig Liebstöckel

Grobes Meersalz

1 El schwarze Pfefferkörner

1,5 Lorbeerblätter

1,2 kg Tafelspitz

Pfeffer

für das Boulliongemüse:

500 g Kartoffeln

120 g Sellerie

160 g Möhren

100 g Zwiebeln

30 g Butter

400 ml Tafelspitzbrühe

120 g Porree

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

4 El Schnittlauchröllchen

für die Bouillonkartoffeln:

1500 g Kartoffeln

3 Möhren (400 g)

100 g Porree

60 g Butter

1l Brühe (am besten die Tafelspitz-Fleischbrühe!)

3 El Schnittlauchröllchen

für die grüne Soße:

450 g geputzte Kräuter Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Sauerampfer, Dill, Borretsch, Kresse, Estragon, Liebstöckel, Zitronenmelisse

2 Zwiebeln, halbiert

1 EL Essig

2 EL Öl

400 g Schmand oder Saure Sahne

200 g Joghurt

Prise Zucker

Salz

Pfeffer

für das Wuzelgemüse:

6 mittelgroße Möhren

4-6 Petersilienwurzeln

Olivenöl

Butter

Glatte Petersilie

Salz

Frisch gemahlener Pfeffer

Zucker

Zubereitung:

Tafelspitz waschen und mit Küchenkrepp trocknen.

Zwiebel ungeschält halbieren und auf den Schnittflächen ohne Fett dunkelbraun rösten. Gemüse waschen, putzen, zerkleinern und mit Zwiebel, Liebstöckel, Salz, Pfefferkörnern und 1 Lorbeerblatt in 4 1/2 l Wasser aufkochen. Fleisch einlegen und offen 2 Stunden sieden. Ab und zu abschäumen.

Kartoffeln, Sellerie und Möhren schälen und in 1 1/2 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln pellen und fein würfeln. Alles in der Butter ohne Farbe andünsten. 400 ml Tafelspitzbrühe durch ein Sieb zugeben und offen 20-25 Minuten bei milder Hitze garen. Porree putzen, längs halbieren, waschen und in 1 cm große Stücke schneiden. 5 Minuten vor Garzeitende zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Tafelspitz quer zur Faser in dünne Scheiben schneiden, auf Tellern mit etwas Brühe, Gemüse und Bouillonkartoffeln anrichten. Mit grüner Soße im Glas servieren.

Bouillonkartoffeln: Kartoffeln schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Möhre schälen und sehr fein würfeln.

Porree waschen und sehr fein würfeln. Möhren und Porree in der Butter andünsten. Kartoffeln dazugeben und heiße Brühe dazu gießen, bei mittlerer Hitze 12-15 Min. mit halb aufgesetztem Deckel garen. Am Ende der Garzeit mit Schnittlauchröllchen bestreuen.

Grüne Soße: Die Kräuter und Zwiebeln fein hacken und mit den restlichen Zutaten in einen Mixtopf geben und gut vermischen. Gekühlt mindestens 60 Min. ziehen lassen. Im Weckglas servieren.

Wurzelgemüse: Möhren und Petersilienwurzeln schälen und gleichmäßig in ca. 4 cm lange Stücke schneiden. In ca. 1 EL heißem Olivenöl und einem EL Butter in der Pfanne schwenken, bis sie bissfest sind. Mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker würzen und fein geschnittener Petersilie bestreuen.

