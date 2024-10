Portionen: 6 Koch/Köchin: Thomas Seggewiß Rezeptautor/Rezeptautorin: Thomas Seggewiß

Nascherei im Bananenrock WDR

Zutaten:

6 gewaschene Bananen

6 Milchschokoladenriegel

Honig

gehackte Nüsse

6 Kugeln Vanilleeis

evtl. etwas Rum (80%igen) zum Flambieren

Zubereitung:

Mit einem kleinen Messer eine Schalenrippe der Banane bis zum Stiel lösen, von unten her leicht aufrollen und mit einem Zahnstocher feststecken, dass sich ein lustiges Röllchen bildet.

Aufgestellt sieht die Banane nun wie ein Boot aus. Die nun einseitig geöffnete Banane der Länge nach mit einem Messer vorsichtig einschneiden und etwas auseinanderbiegen. In den sich bildenden Spalt einen Milchschokoladen-Riegel (in kleine Stückchen gebrochen) hineindrücken und den Spalt so füllen. Darüber etwas Honig und ein paar gehackte Nüsse geben.

Auf dem Gasgrill (vorgeheizt auf ca. 200°C) längs auf dem Grillrost platzieren, damit die Banane nicht umfällt und ca. 8-10 Min. bei geschlossenem Deckel (direkt) grillen. Wenn sich die Bananenschale schön braun gefärbt hat, die Banane herauszunehmen und auf einen Teller stellen, so dass sie nicht umfällt.

Daneben eine Kugel Vanilleeis mit etwas Schokosauce darüber und wer es mag, mit etwas Rum (am besten den 80%igen nehmen) die Banane beträufeln und beim Servieren mit dem Feuerzeug anzünden und flambiert genießen.

