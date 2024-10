Portionen: 6 Koch/Köchin: Hildegard Rave Rezeptautor/Rezeptautorin: Hildegard Rave

Zutaten:

Für den Erdbeer-Spargel-Salat:

1 kg weißer und

500g grüner Spargel

750g Erdbeeren

60g Pinienkerne

100ml Sahne

5 EL weißer Balsamessig

5 EL Orangensaft

1,5 TL Honig

1,5 TL Senf

Zubereitung:

Spargel schälen und in Stücke schneiden, in Salzwasser ca. 5 Minuten bissfest garen. Kalt abschrecken und abtropfen lassen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten und abkühlen lassen. Erdbeeren putzen, waschen und in Viertel schneiden. Sahne mit den übrigen Zutaten mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bis zum Servieren kaltstellen.

