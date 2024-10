Portionen: 6 Koch/Köchin: Peter Hamburger Rezeptautor/Rezeptautorin: Peter Hamburger

Zucchini auf Alexandrinische Art mit Fleischbällchen WDR

Zutaten Gruß aus der Küche:

Für die Posca:

1 l Wasser

100 ml Bio-Apfelessig naturtrüb

4 gut aufgeblühte Lavendelzweige

100 g Honig – Wildblüten/Wald Mischung

1 EL frisch gestoßene Korianderkörner

Für die Mostbrötchen (Mustacei):

500 g Emmervollkornmehl (wahlweise Dinkelvollkorn)

20 g Hefe

1 TL Salz

ca. 250ml Wasser

ca. 100 ml trockenen Riesling oder Most

Gewürze je ½ TL mi Mörser zerstoßen: Anis, Fenchelsamen, Kreuzkümmel, Kümmel, Koriander

50 g italienischer Hartkäse gerieben

15 Lorbeerblätter

Für die Käsecreme – Moretum:

200 g Feta Käse

100 g Frischkäse

1 EL Olivenöl

1 TL weißer Balsamico Essig

1 Frühlingszwiebel oder Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 TL Pfefferkörner

1 TL Korianderkörner

Zutaten Vorspeise:

Für die Zucchini auf Alexandrinische Art:

2 grüne und 2 gelbe Zucchini, ca. 750 g

6 Datteln

50 g Pinienkerne

1 TL Pfeffer schwarz

1 TL Schwarzkümmel

1 TL Korianderkörner

1 TL Honig Frische Minze

1 EL Apfelessig

1 TL asiatische Fischsoße

3-4 EL Olivenöl

Für die Fleischbällchen:

500 g Hackfleisch gemischt

1 Ei

1 Bund Petersilie

1 Zweig Fenchelkraut

1 Zweig Liebstöckel

1 Knoblauchzehe

5 Sardellenfilets

1 EL Senf

1 EL Olivenöl zum Braten

50 g Pinienkerne

Pfeffer

Muskat

Ca. ½ TL Leinsamenmehl

Zubereitung:

Posca:

Wasser kalt mit Essig, Honig und Korianderkörnern in einen Topf geben und unter Rühren langsam aufkochen und so lange weiterrühren, bis sich der Honig vollständig aufgelöst hat. Dann noch 2 – 3 Minuten weiterkochen. Ausschalten und über Nacht im Topf abkühlen lassen. Am nächsten Morgen abseihen und in Flaschen füllen und ab in den Kühlschrank. Schmeckt sowohl eiskalt als auch lauwarm.

Tipp:

Ein besonderes Aroma erreicht man, indem der Apfelessig mit Lavendel aromatisiert wird. Dazu im Sommer in eine kleine Flasche mit 100 ml Essig mit 3 Lavendelzweige geben und zwei Wochen ziehen lassen. Dann die Zweige herausnehmen – fertig ist ein toller Essig, der auch gut zu Salat schmeckt.

Mostbrötchen (Mustacei):

Hefeteig zubereiten und dabei Gewürze und Käse unter den Teig mischen. Lorbeerblätter auf dem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Aus dem Teig 15 Brötchen formen, auf die Lorbeerblätter legen und mit einem Messer die Oberfläche einkerben. Im vorgeheizten Backofen bei 160° C Umluft ca. 25 – 30 min backen. Die Lorbeerblätter vor dem Verspeisen abziehen.

Moretum – Käsecreme:

Viele frische Kräuter nach Geschmack: Petersilie, Schnittlauch, Koriander, Oregano, Rukola, Weinraute, Ysop, Liebstöckel, Bohnenkraut. Pfeffer- und Korianderkörner fein mörsern. Kräuter und Knoblauch im Mörser zerreiben. Zwiebel ganz fein hacken. In einer Schüssel den Käse, das Olivenöl und die Kräuter zu einer cremigen Paste vermischen und mit Essig würzen.

Je nach Geschmack kann der Anteil an Frischkäse erhöht werden, so wird die Creme noch cremiger.

Zucchini auf Alexandrinische Art:

Die Zucchini in ½ cm dicke Scheiben schneiden und in einer Pfanne in Olivenöl von beiden Seiten anbraten. Zum Abtropfen auf ein Küchenpapier legen.

Datteln mit dem Messer sehr klein schneiden. Pinienkerne im Mörser zu Brei zerkleinern. Pfeffer, Koriander und Schwarzkümmel ebenfalls mörsern. Dann die Datteln, Pinienkerne, Gewürze, Fischsoße, Honig, Essig und Öl gut mischen und die Masse in einer Pfanne erhitzen und leicht anbräunen.

Abwechselnd die grünen und gelben Zucchinischeiben auf einem Teller anrichten und mit der heißen Dattel/Pinienmasse garnieren.

Fleischbällchen:

Petersilie, Fenchel, Liebstöckel fein hacken, Knoblauch pressen, Sardellen klein schneiden. Zusammen mit dem Hackfleisch, Pinienkernen (in der Pfanne trocken anrösten) Ei und Senf zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Als Bindemittel ca. ½ TL Leinsamenmehl zugeben.

Mit Pfeffer und Muskat würzen. Teig zu kleinen Fleischbällchen formen. Diese in heißem Olivenöl rundum braten oder ca. 25 Minuten im Backofen bei 220°C backen.

Übersicht aller SWR Rezepte