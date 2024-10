Portionen: 4 Koch/Köchin: Birgit Haas Rezeptautor/Rezeptautorin: Birgit Haas

Wilde Maultaschen WDR

Zutaten:

Für den Teig:

4 Eier

400g Mehl (405 Weizen)

Salz

4 EL Sonnenblumenöl

Für die Füllung:

1 große Zwiebel

200 g frisches "Brät"

1 Brötchen vom Vortag

2 Handvoll frische Brennnessel

Muskatnuss

1 EL Eichelmehl

Pfeffer und Salz

2 Eier

Rapskernöl zum Anbraten





Für die Gemüsebrühe:

Suppengrün

1 Zwiebel

Pfeffer und Salz

Wasser

Zubereitung:

Teig:

Vermengen und zu einem glatten Teig verarbeiten, mehrfach durch eine Pastamaschine drehen bis er geschmeidig ist.

Den Teig in langen Bahnen zum Füllen bereitstellen und immer wieder mit Mehl bestäuben damit der Teig nicht klebt.

Füllung:

Für die Füllung der Maultaschen das Brötchen in etwas Milch oder Wasser aufweichen. Zwiebel schneiden und die kleingeschnittenen Brennnesseln in etwas Öl anbraten. Abkühlen lassen, dann das Brät hinzufügen, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen und das Eichelmehl untermengen.

Diese Füllungsmasse in die Mitte des Teiges in einer langen Bahn auftragen, die Enden jeweils eingeschlagen und mit einem Holzkochlöffel schon leicht "segmentiert" an dieser Stelle mit einem scharfen Messer abschneiden.

Suppe:

Aus Suppengrün, einer Zwiebel, Wasser, Salz und Pfeffer eine Gemüsebrühe kochen.

Die Maultaschen in sprudelnd kochendem Wasser aufkochen bis sie nach oben steigen. Mit einem Schaumlöffel herausfischen und in der Gemüsebrühe servieren.

